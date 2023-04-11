Правительство согласовало назначение руководителей Луганской и Сумской ОВА

Кабмин 11 апреля назначил новых руководителей Луганской и Сумской ОГА.

Источник: представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук в Telegram, Суспильне, Чесно, Винницкая ОВА

Детали: Правительство согласовало назначение Артема Лысогоры и Владимира Артюха руководителями Луганской областной военной администрации и Сумской областной государственной администрации.

Реклама:

Кабинет министров 11 апреля согласовал назначение новых руководителей Луганской и Сумской ОГА.

Что этому предшествовало:

В январе президент уволил с должностей руководителей Херсонской, Сумской, Запорожской и Днепропетровской облгосадминистраций.

В середине марта Зеленский уволил с должностей глав Луганской, Одесской и Хмельницкой областных государственных администраций.

Справочно: Артем Лысогор работал следователем районного отдела Днепропетровского городского управления МВД, инспектором отдела профессиональной подготовки управления кадрового обеспечения МВД, старшим инспектором в подразделении охраны общественного порядка ГУМВД и возглавлял отдел обеспечения массовых мероприятий этого же подразделения.

ВИДЕО ДНЯ

С 2015 был заместителем командира роты в полку патрульной полиции особого назначения "Днепр-1". С 2016 года временно исполнял обязанности заместителя начальника управления Нацполиции в Житомирской области. В том же году назначен заместителем начальника управления.

Владимир Артюх, по информации сайта Винницкой ОВА, работал начальником Подольского филиала государственного предприятия "Украинский государственный центр радиочастот", затем - советником председателя Винницкой ОВА. Сейчас он является заместителем начальника Генштаба ВСУ.

Chesno сообщает, что в 2020 году он баллотировался в Винницкий городской совет от Украинской партии чести, борьбы с коррупцией и организованной преступностью. Избран не был избран.