Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Правительство согласовало назначение руководителей Луганской и Сумской ОВА

Татьяна ЛозовенкоВторник, 11 апреля 2023, 20:20
Правительство согласовало назначение руководителей Луганской и Сумской ОВА
Артем Лысогор (слева) и Владимир Артюх (справа)

Кабмин 11 апреля назначил новых руководителей Луганской и Сумской ОГА.

Источник: представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук в Telegram, Суспильне, Чесно, Винницкая ОВА

Детали: Правительство согласовало назначение Артема Лысогоры и Владимира Артюха руководителями Луганской областной военной администрации и Сумской областной государственной администрации.

Кабинет министров 11 апреля согласовал назначение новых руководителей Луганской и Сумской ОГА.

Что этому предшествовало:

  • В январе президент уволил с должностей руководителей Херсонской, Сумской, Запорожской и Днепропетровской облгосадминистраций.
  • В середине марта Зеленский уволил с должностей глав Луганской, Одесской и Хмельницкой областных государственных администраций.

Справочно: Артем Лысогор работал следователем районного отдела Днепропетровского городского управления МВД, инспектором отдела профессиональной подготовки управления кадрового обеспечения МВД, старшим инспектором в подразделении охраны общественного порядка ГУМВД и возглавлял отдел обеспечения массовых мероприятий этого же подразделения.

С 2015 был заместителем командира роты в полку патрульной полиции особого назначения "Днепр-1". С 2016 года временно исполнял обязанности заместителя начальника управления Нацполиции в Житомирской области. В том же году назначен заместителем начальника управления.

ВИДЕО ДНЯ

Владимир Артюх, по информации сайта Винницкой ОВА, работал начальником Подольского филиала государственного предприятия "Украинский государственный центр радиочастот", затем - советником председателя Винницкой ОВА. Сейчас он является заместителем начальника Генштаба ВСУ.

Chesno сообщает, что в 2020 году он баллотировался в Винницкий городской совет от Украинской партии чести, борьбы с коррупцией и организованной преступностью. Избран не был избран.

Темы: Луганская областьСумская областьКабинет министров
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Спецназовцы РФ понесли огромные потери, это изменило динамику войны – утечка из Пентагона

фото, видеоУП нашла беглого нардепа Онищенко в Куршевеле

Xiaomi отреагировала на "спонсора войны" в Украине: Мы за мир

В Украине закончился отопительный сезон

видеоНакануне Пасхи к украинцам обратилась СБУ

фотоНа въезде в Киев остановили священника УПЦ МП с трудовой книжкой РФ

Все новости...
Луганская область
В Старобельске оккупанты проводят перепись жилья для расселения военных – ЦНС
Оккупанты похищают людей на Луганщине и памятники с могил – ОВА
На Луганщине оккупанты вывозят и не возвращают проукраинских жителей – Генштаб
Последние новости
15:47
фотоИз Украины в Болгарию пытались вывезти скрипку Страдивари
15:39
"Новая почта" отменила плату за переадресацию отправлений в пределах города
15:31
Нужно ли брать рецепт для закупки лекарства на фронт – объясняет Минздрав
15:29
видеоВСУ показали уличный бой в Бахмуте
15:26
Новый выпуск УП.Чат: Слив секретных данных в США, украинское контрнаступление и паспорта РФ в УПЦ МП
15:25
Совладелец компании, подозреваемой в "схеме" на ОПЗ, прокомментировал обвинения НАБУ
15:22
Франция готова предоставить Украине 2 млрд евро финансовой помощи – Шмыгаль
15:21
В ВР зарегистрировали законопроект, который предлагает расширить список военных с инвалидностью
15:03
МИД в ответ на хамство Орбана напомнил о зависимости Венгрии от ЕС
15:02
Экспорт нефти из РФ в марте достиг рекорда со времен пандемии, но доходы упали на 40% за год
Все новости...
Реклама: