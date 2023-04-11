Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

В Міноборони пояснили, чому ЗСУ не полишають захищати Бахмут

Станіслав ПогоріловВівторок, 11 квітня 2023, 21:18
В Міноборони пояснили, чому ЗСУ не полишають захищати Бахмут
ГАННА МАЛЯР. ФОТО АРМІЯ INFORM

Місто Бахмут на Донеччині прийняло на себе основний удар російських загарбників на Сході, залишити місто означає допустити ворога в глиб країни.

Джерело: заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі національного телемарафону

Пряма мова Маляр: "Ворог саме в Бахмуті сконцентрував основні свої зусилля, тому і ми повинні там у відповідь концентрувати свої для того, щоб зупиняти ворога. Фактично Бахмут на себе прийняв зараз на Сході основний удар збройних сил ворога і їхніх приватних армій".

Реклама:

Деталі: За її словами, якби захисники не обороняли Бахмут, росіяни просувались би вглиб нашої території. "Тому значення оборони Бахмута треба розуміти в такому контексті", - підкреслила Маляр.

Заступниця міністра додала, що окупанти не припиняють спроб повністю взяти місто під контроль. Оскільки ЗСУ вже знищили велику кількість найманців ПВК "Вагнер", росіяни почали підтягувати десантні, штурмові підрозділи.

При цьому, додала заступниця міністра,  артилерія та авіація росіян перетворили місто на сирійське Алеппо.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: БахмутвійнаУкраїнаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Зеленський анонсував онлайн-купівлю авто в "Дії": запрацює в ніч на 20 грудня

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 

інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування

Усі новини...
Бахмут
"Що більше твій окоп схожий на могилу, то більше шансів вижити". Що рятує, дратує, дивує і тішить бійців на фронті
Українські війська за минулий тиждень звільнили 3 кв.км біля Бахмута – Маляр
ССО "скосили" російські "Тюльпан" і "Піон" під Бахмутом
Останні новини
18:14
На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей − Зеленський
18:12
У кількох маршрутках Києва з'явилася можливість безготівкової оплати проїзду
18:06
Уряд Італії підтримав продовження військової допомоги Україні на 2024 рік
18:00
Уряд затвердив порядок роботи Держсистеми онлайн-моніторингу грального бізнесу
17:53
Окупанти викрали зі зоопарків на ТОТ рідкісних бенгальських тигрів
17:40
Посли G7 застерегли Україну від поспішних призначень у Рахункову палату
17:34
У Польщі засудили 14 членів шпигунської мережі Росії, серед них – українці й білоруси
17:27
"Укрзалізниця" запустила у продаж додаткові місця на "ажіотажні напрямки"
17:21
Стародавня цегла з Месопотамії допомогла вченим виявити аномалію магнітного поля
17:15
Молдавські фермери вимагають обмежити імпорт української агропродукції
Усі новини...
Реклама: