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В Міноборони пояснили, чому ЗСУ не полишають захищати Бахмут

Станіслав ПогоріловВівторок, 11 квітня 2023, 21:18
В Міноборони пояснили, чому ЗСУ не полишають захищати Бахмут
ГАННА МАЛЯР. ФОТО АРМІЯ INFORM

Місто Бахмут на Донеччині прийняло на себе основний удар російських загарбників на Сході, залишити місто означає допустити ворога в глиб країни.

Джерело: заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі національного телемарафону

Пряма мова Маляр: "Ворог саме в Бахмуті сконцентрував основні свої зусилля, тому і ми повинні там у відповідь концентрувати свої для того, щоб зупиняти ворога. Фактично Бахмут на себе прийняв зараз на Сході основний удар збройних сил ворога і їхніх приватних армій".

Деталі: За її словами, якби захисники не обороняли Бахмут, росіяни просувались би вглиб нашої території. "Тому значення оборони Бахмута треба розуміти в такому контексті", - підкреслила Маляр.

Заступниця міністра додала, що окупанти не припиняють спроб повністю взяти місто під контроль. Оскільки ЗСУ вже знищили велику кількість найманців ПВК "Вагнер", росіяни почали підтягувати десантні, штурмові підрозділи.

При цьому, додала заступниця міністра,  артилерія та авіація росіян перетворили місто на сирійське Алеппо.

Теми: БахмутвійнаУкраїнаРосія
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