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В Минобороны пояснили, почему ВСУ не оставляют защищать Бахмут

Станислав ПогориловВторник, 11 апреля 2023, 21:18
В Минобороны пояснили, почему ВСУ не оставляют защищать Бахмут
ААННА МАЛЯР. ФОТО АРМИЯ ИНФОРМ

Город Бахмут на Донетчине принял на себя основной удар российских захватчиков на Востоке, оставить город означает допустить врага в глубь страны.

Источник: заместитель министра обороны Анна Маляр в эфире национального телемарафона

Прямая речь Маляр: "Враг именно в Бахмуте сконцентрировал основные свои усилия, поэтому и мы должны там в ответ концентрировать свои для того, чтобы останавливать врага. Фактически Бахмут на себя принял сейчас на Востоке основной удар вооруженных сил врага и их частных армий".

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Детали: По ее словам, если бы защитники не обороняли Бахмут, россияне продвигались бы вглубь нашей территории. "Поэтому значение обороны Бахмута надо понимать в таком контексте", - подчеркнула Маляр.

Заместитель министра добавила, что оккупанты не прекращают попыток полностью взять город под контроль. Поскольку ВСУ уже уничтожили большое количество наемников ЧВК "Вагнер", россияне начали подтягивать десантные, штурмовые подразделения.

При этом, добавила заместитель министра, артиллерия и авиация россиян превратили город в сирийское Алеппо.

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Темы: БахмутвойнаУкраинаРосcия
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