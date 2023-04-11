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В России держат в изоляторе украинку, которая отказалась от паспорта РФ

Татьяна ЛозовенкоВторник, 11 апреля 2023, 23:53
В России держат в изоляторе украинку, которая отказалась от паспорта РФ
Ление Умерова, фото с Faceboo Азиза Умерова

В России более 4 месяцев удерживают крымскую татарку Ление Умерову, которая пыталась попасть из Киева в оккупированный Крым к своему отцу; брат девушки говорит, что причина - отсутствие паспорта РФ.

Источник: сайт Крымской правозащитной группы, брат задержанной девушки Азиз Умеров в Facebook 

Детали: Правозащитники сообщают, что 4 декабря прошлого года 25-летней Ление Умеровой необходимо было ехать из Киева в оккупированный Крым из-за ухудшения состояния ее онкобольного отца.

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Российские силовики задержали ее после пересечения грузино-российской границы якобы за нарушение правил режимной зоны. 

Как сообщает КПГ, до 16 марта девушка находилась в Центре временного содержания иностранных граждан возле Владикавказа. Райсуд признал ее виновной в "нарушении режима государственной границы" и оштрафовал на 2 тысячи рублей.

Ление выпустили из центра ночью. Как рассказала девушка, у ворот ее ждала машина с четырьмя мужчинами. Они схватили ее, надели на голову пакет, привезли в незнакомый район Владикавказа и оставили там. 

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Ление задержал патруль полиции. За вопрос о причинах задержания на нее составили протокол о неповиновении полиции. Ленинский райсуд назначил ей административное наказание - 15 суток ареста.

Пока Умерова находилась в изоляторе, на нее снова составили протокол: якобы за отказ дать свой телефон полицейским. 27 марта тот же суд снова назначил ей 15 суток ареста. Ление перевозят в изолятор города Беслан (Северная Осетия).

9 апреля на Ление снова составляют протокол за неповиновение. 11 апреля суд Владикавказа назначил 15 суток ареста.

Брат девушки Азиз Умеров заявил, что единственным "преступлением" Ление является отказ от российского паспорта, будучи уроженкой Крыма.

Прямая речь брата: "Друзья, мне нужна ваша помощь. Нарушая нормы международного права, страна-террорист удерживает в заложниках невинного человека, 25-летнюю девушку - гражданку Украины", - 

Я призываю всех неравнодушных общественных активистов, правозащитные организации, органы государственной власти содействовать в освобождении Ление из плена".

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Темы: Крымкрымские татарыпаспорт Росcия
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