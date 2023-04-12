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Шмигаль розповів, коли може розпочатися український контрнаступ

"Українська правда"Середа, 12 квітня 2023, 03:59
Шмигаль розповів, коли може розпочатися український контрнаступ
ДЕНИС ШМИГАЛЬ. ФОТО КМУ

Контрнаступ українських сил може розпочатися влітку, заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Джерело: американське видання The Hill

Деталі: В ексклюзивному інтерв'ю прем'єр України сказав, що контрнаступ може відбутися вже влітку, пише видання.

За словами Шмигаля, зазначає The Hill, найбільший тиск щодо початку контрнаступу відбувається зсередини українського суспільства.

При цьому прем’єр заявив, що Україна не відчуває тиску з боку партнерів, оскільки "усі наші друзі та партнери чітко розуміють, що для того, щоби йти в контрнаступ, потрібно бути до цього готовим на всі сто і навіть більше відсотків".

Шмигаль додав, що витік секретної інформації не завадить Україні звільнити свої території.

"Ми неодноразово доводили, що можемо це зробити. Від наших міжнародних партнерів ми просимо більше військового потенціалу, такого як танки, боєприпаси, літаки, бронетехніку", – сказав прем’єр.

ВІДЕО ДНЯ

Що цьому передувало:

  • Денис Шмигаль цього тижня перебуває з робочими візитами у Канаді та США.
  • Американська розвідка вважає, що проблеми України з накопиченням військ, боєприпасів і техніки можуть призвести до того, що її військові "значно відстануть" від початкових цілей Києва щодо очікуваного контрнаступу.

Теми: УкраїнаШмигаль контрнаступ
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