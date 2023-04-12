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Шмигаль розповів, коли може розпочатися український контрнаступ

"Українська правда"Середа, 12 квітня 2023, 03:59
Шмигаль розповів, коли може розпочатися український контрнаступ
ДЕНИС ШМИГАЛЬ. ФОТО КМУ

Контрнаступ українських сил може розпочатися влітку, заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Джерело: американське видання The Hill

Деталі: В ексклюзивному інтерв'ю прем'єр України сказав, що контрнаступ може відбутися вже влітку, пише видання.

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За словами Шмигаля, зазначає The Hill, найбільший тиск щодо початку контрнаступу відбувається зсередини українського суспільства.

При цьому прем’єр заявив, що Україна не відчуває тиску з боку партнерів, оскільки "усі наші друзі та партнери чітко розуміють, що для того, щоби йти в контрнаступ, потрібно бути до цього готовим на всі сто і навіть більше відсотків".

Шмигаль додав, що витік секретної інформації не завадить Україні звільнити свої території.

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"Ми неодноразово доводили, що можемо це зробити. Від наших міжнародних партнерів ми просимо більше військового потенціалу, такого як танки, боєприпаси, літаки, бронетехніку", – сказав прем’єр.

Що цьому передувало:

  • Денис Шмигаль цього тижня перебуває з робочими візитами у Канаді та США.
  • Американська розвідка вважає, що проблеми України з накопиченням військ, боєприпасів і техніки можуть призвести до того, що її військові "значно відстануть" від початкових цілей Києва щодо очікуваного контрнаступу.

Теми: УкраїнаШмигаль контрнаступ
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