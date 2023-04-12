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Шмыгаль рассказал, когда может начаться украинское контрнаступление

"Украинская правда"Среда, 12 апреля 2023, 03:59
Шмыгаль рассказал, когда может начаться украинское контрнаступление
ДЕНИС ШМЫГАЛЬ. ФОТО КМУ

Контрнаступление украинских сил может начаться летом, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Источник: американское издание The Hill

Детали: В эксклюзивном интервью премьер Украины сказал, что контрнаступление может произойти уже летом, пишет издание.

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По словам Шмыгаля, отмечает The Hill, наибольшее давление относительно начала контрнаступления происходит изнутри украинского общества.

При этом премьер заявил, что Украина не испытывает давления со стороны партнеров, поскольку "все наши друзья и партнеры четко понимают, что для того, чтобы идти в контрнаступление, нужно быть к этому готовым на все сто и даже больше процентов".

Шмыгаль добавил, что утечка секретной информации не помешает Украине освободить свои территории.

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"Мы неоднократно доказывали, что можем это сделать. От наших международных партнеров мы просим больше военного потенциала, такого как танки, боеприпасы, самолеты, бронетехнику", – сказал премьер.

Что этому предшествовало:

  • Денис Шмыгаль на этой неделе находится с рабочими визитами в Канаде и США.
  • Американская разведка считает, что проблемы Украины с накоплением войск, боеприпасов и техники могут привести к тому, что ее военные "значительно отстанут" от первоначальных целей Киева относительно ожидаемого контрнаступления.

Темы: УкраинаШмыгальконтрнаступление
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