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Шмыгаль рассказал, когда может начаться украинское контрнаступление

"Украинская правда"Среда, 12 апреля 2023, 03:59
Шмыгаль рассказал, когда может начаться украинское контрнаступление
ДЕНИС ШМЫГАЛЬ. ФОТО КМУ

Контрнаступление украинских сил может начаться летом, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Источник: американское издание The Hill

Детали: В эксклюзивном интервью премьер Украины сказал, что контрнаступление может произойти уже летом, пишет издание.

По словам Шмыгаля, отмечает The Hill, наибольшее давление относительно начала контрнаступления происходит изнутри украинского общества.

При этом премьер заявил, что Украина не испытывает давления со стороны партнеров, поскольку "все наши друзья и партнеры четко понимают, что для того, чтобы идти в контрнаступление, нужно быть к этому готовым на все сто и даже больше процентов".

Шмыгаль добавил, что утечка секретной информации не помешает Украине освободить свои территории.

"Мы неоднократно доказывали, что можем это сделать. От наших международных партнеров мы просим больше военного потенциала, такого как танки, боеприпасы, самолеты, бронетехнику", – сказал премьер.

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Что этому предшествовало:

  • Денис Шмыгаль на этой неделе находится с рабочими визитами в Канаде и США.
  • Американская разведка считает, что проблемы Украины с накоплением войск, боеприпасов и техники могут привести к тому, что ее военные "значительно отстанут" от первоначальных целей Киева относительно ожидаемого контрнаступления.

Темы: УкраинаШмыгальконтрнаступление
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