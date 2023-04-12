Оккупанты в Крыму отказались от майской демонстрации и парада на 9 мая

Ставленник Кремля, так называемый "глава Крыма" Сергей Аксенов сообщил, что на оккупированном полуострове в этом году не будут проводить демонстрацию и парад, соответственно на 1 и 9 мая.

Источник: Аксенов в Telegram "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев в Telegram

Прямая речь Аксенова: "Органы власти Республики Крым и города-героя Севастополя приняли совместное решение не проводить праздничные демонстрации на 1 мая, шествия "Бессмертного полка" и военный парад на 9 мая".

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Детали: По словам гауляйтера Крыма, такое решение было принято из соображений безопасности.

В то же время накануне Аксенов уверял, что оккупанты на полуострове не боятся контрнаступления Вооруженных сил, и не видят в нем для себя "катастрофы".

При этом так называемый "губернатор" оккупированного Севастополя Михаил Развожаев сказал, что "решение об отмене военного парада на 9 мая в Севастополе - пока не принято". Сейчас якобы проводятся консультации с минобороны РФ.

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Что предшествовало: Перед этим губернаторы Белгородской и Курской областей РФ решили отменить военные парады на 9 мая, чтобы "не провоцировать противника" скоплением военных и техники.