Дістанемо з-під землі: Малюк пообіцяв знайти тих, хто відрізав голову українському полоненому

Служба безпеки України розпочала досудове розслідування за фактом жорстокого вбивства українського полоненого. Глава СБУ запевнив, що силовики знайдуть нелюдів, які це зробили, навіть з-під землі.

Джерело: СБУ, Офіс генпрокурора

Пряма мова голови СБУ Василя Малюка: "Ми знайдемо цих нелюдів. Якщо треба буде – дістанемо всюди, де б вони не були: з-під землі чи з того світу. Але за скоєне вони точно понесуть покарання".

Деталі: В українському відомстві вважають, що на відео, яке з’явилось в мережі 11 квітня, російські окупанти "проявляють свою звірину сутність – жорстко катують українського полоненого та відрізають йому голову".

Служба безпеки розпочала досудове розслідування цього воєнного злочину за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України.

Що було раніше: Ввечері 11 квітня у соціальних мережах поширили відео жорстокого вбивства українського полоненого. На кадрах задокументовано, як російський військовий ножем відрізає голову українському захиснику, який на той момент був ще живим.