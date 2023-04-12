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Достанем из-под земли: Малюк пообещал найти тех, кто отрезал голову украинскому пленному

Алена МазуренкоСреда, 12 апреля 2023, 10:43
Достанем из-под земли: Малюк пообещал найти тех, кто отрезал голову украинскому пленному

Служба безопасности Украины начала досудебное расследование по факту жестокого убийства украинского пленного. Глава СБУ заверил, что силовики найдут извергов, которые это сделали, даже из-под земли.

Источник: СБУОфис генпрокурора

Прямая речь председателя СБУ Василия Малюка: "Мы найдем этих извергов. Если надо будет - достанем везде, где бы они ни были: из-под земли или с того света. Но за содеянное они точно понесут наказание".

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Детали: В украинском ведомстве считают, что на видео, которое появилось в сети 11 апреля, российские оккупанты "проявляют свою звериную сущность - жестко пытают украинского пленного и отрезают ему голову".

Служба безопасности начала досудебное расследование этого военного преступления по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

Что предшествовало: Вечером 11 апреля в социальных сетях распространили видео жестокого убийства украинского пленного. На кадрах задокументировано, как российский военный ножом отрезает голову украинскому защитнику, который на тот момент был еще жив.

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Темы: СБУубийствопленныеРосcия
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