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"Гірше за ІДІЛ": Кулеба закликав вигнати Росію з ООН після нового відео зі стратою полоненого

"Європейська правда"Середа, 12 квітня 2023, 11:28

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що нове відео з жорстокою стратою українського полоненого підкреслює необхідність виключити Росію з Ради безпеки ООН та організації загалом. 

Як повідомляє "Європейська правда", заяву він опублікував у своєму Twitter.

Коментар Кулеби стосується поширеного у російських Telegram-каналах нового відео, де російські військові обезголовлюють українського військовополоненого.

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"Це абсурд, що Росія, яка діє гірше за ІДІЛ, головує у Раді безпеки ООН. Російських терористів потрібно вигнати з України й ООН і притягнути до відповідальності за їхні злочини", – наголосив Дмитро Кулеба. 

Глава МЗС Естонії заявив, що після таких фактів неможливо говорити про якийсь діалог з Росією чи присутність російських спортсменів на Олімпійських іграх.

Нагадаємо, до складу Радбезу входять п'ять постійних членів ООН, включаючи Росію, Велику Британію, Францію, США та Китай, які мають право вето, а також 10 країн-членів на ротаційній основі.

ВІДЕО ДНЯ

Росія з 1 квітня на ротаційній основі почала головування в Радбезі ООН.

Президент України у зв’язку з цим закликав до реформи Радбезу, "щоб держава-терорист і будь-яка інша держава, яка хоче бути терористом, не могла зруйнувати мир".

Глава МЗС Чехії підтримав заклик Києва, за реформу Ради безпеки ООН висловилася і Туреччина.

Теми: Кулеба ДмитроООНРосіятероризм
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