Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

"Хуже чем ИГИЛ": Кулеба призвал выгнать Россию из ООН после нового видео с казнью пленного

"Европейская правда"Среда, 12 апреля 2023, 11:28

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что новое видео с жестокой казнью украинского пленного подчеркивает необходимость исключить Россию из Совета безопасности ООН и организации в целом.

Как сообщает "Европейская правда", такое заявление он опубликовал в своем Twitter.

Комментарий Кулебы касается распространенного в российских Telegram-каналах нового видео, где российские военные обезглавливают украинского военнопленного.

"Это абсурд, что Россия, которая действует хуже ИГИЛ, председательствует в Совете безопасности ООН. Российских террористов нужно выгнать из Украины и ООН и привлечь к ответственности за их преступления", – подчеркнул Дмитрий Кулеба.

Глава МИД Эстонии заявил, что после таких фактов невозможно говорить о каком-либо диалоге с Россией или присутствии российских спортсменов на Олимпийских играх.

Напомним, в состав Совбеза входят пять постоянных членов ООН, включающих Россию, Великобританию, Францию, США и Китай, которые имеют право вето, а также 10 стран-членов на ротационной основе.

Россия с 1 апреля на ротационной основе начала председательство в Совбезе ООН.

ВИДЕО ДНЯ

Президент Украины в связи с этим призвал к реформе Совбеза, "чтобы государство-террорист и любое другое государство, которое хочет быть террористом, не могло разрушить мир".

Глава МИД Чехии поддержал призыв Киева, за реформу Совета безопасности ООН высказалась и Турция.

Темы: Кулеба ДмитрийООНРосcиятерроризм
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоСпутник показал сгоревший украинский самолет в Судане

Украинец, совершивший самоподжог перед консульством в Кракове, умер в больнице

НАТО больше не допускает временной оккупации своей территории в случае нападения РФ – NYT

Летом 2022 года пьяный солдат расстрелял комбата морпехов николаевской бригады

В Тернополе УПЦ МП запретили пользоваться Кафедральным собором

Украина говорит об угрозе срыва "зернового соглашения", вице-премьер едет на переговоры в Турцию

Все новости...
Кулеба Дмитрий
Кулеба рассказал, что Украина будет считать успехом саммита НАТО в Вильнюсе
Кулеба рассказал о переговорах по F-16 в Брюсселе
Оружие и членство в Альянсе: Кулеба рассказал, о чем говорили на Комиссии Украина-НАТО
Последние новости
23:49
Швеция договорилась с Финляндией о закупке БТР нового поколения
23:30
фотоСпутник показал сгоревший украинский самолет в Судане
23:14
Макрон сожалеет об отсутствии компромисса по пенсионной реформе, но отменять ее не будет
22:53
В ЕС стало меньше украинцев, которым предоставляют временную защиту - Евростат
22:45
Данилов: Никто не начнет контрнаступление неподготовленным
22:28
США готовятся продать Турции оборудование для модернизации ее F-16 – СМИ
22:15
Экономические новости 17 апреля: страны останавливают импорт зерна из Украины, рынок переполнен газом
22:02
РФ увеличила количество авиа- и артударов на Бахмутском направлении – Маляр
21:56
США окажут помощь Украине в расследовании военных преступлений РФ
21:53
Шмыгаль анонсировал разработку новой экономической модели Украины
Все новости...
Реклама: