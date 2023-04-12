"Хуже чем ИГИЛ": Кулеба призвал выгнать Россию из ООН после нового видео с казнью пленного

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что новое видео с жестокой казнью украинского пленного подчеркивает необходимость исключить Россию из Совета безопасности ООН и организации в целом.

Как сообщает "Европейская правда", такое заявление он опубликовал в своем Twitter.

Комментарий Кулебы касается распространенного в российских Telegram-каналах нового видео, где российские военные обезглавливают украинского военнопленного.

"Это абсурд, что Россия, которая действует хуже ИГИЛ, председательствует в Совете безопасности ООН. Российских террористов нужно выгнать из Украины и ООН и привлечь к ответственности за их преступления", – подчеркнул Дмитрий Кулеба.

Глава МИД Эстонии заявил, что после таких фактов невозможно говорить о каком-либо диалоге с Россией или присутствии российских спортсменов на Олимпийских играх.

Напомним, в состав Совбеза входят пять постоянных членов ООН, включающих Россию, Великобританию, Францию, США и Китай, которые имеют право вето, а также 10 стран-членов на ротационной основе.

Россия с 1 апреля на ротационной основе начала председательство в Совбезе ООН.

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Президент Украины в связи с этим призвал к реформе Совбеза, "чтобы государство-террорист и любое другое государство, которое хочет быть террористом, не могло разрушить мир".

Глава МИД Чехии поддержал призыв Киева, за реформу Совета безопасности ООН высказалась и Турция.