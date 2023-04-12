Перехід до ПЦУ: на Житомирщині 2 громади розірвали стосунки з УПЦ МП

На Житомирщині до Православної церкви України з УПЦ МП перейшли релігійні громади сіл Дриглів та Великі Лісівці.

Джерело: керуючий Житомирсько-Овруцькою єпархією ПЦУ Паїсій у Facebook

Деталі: Повідомляється, що до ПЦУ приєдналася релігійна громада села Дриглів Житомирського (Чуднівського) району.

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Також до ПЦУ перейшла Свято-Троїцька релігійна громада московського патріархату села Великі Лісівці Житомирського (Попільнянського) району, яка була без настоятеля.

Після написання прохання громади було прийнято до ПЦУ – вони отримали посвідчення та указ про прийняття.

Що було раніше: З початку 2023 року 63 українські релігійні організації перейшли до Православної церкви України від Української православної церкви, канонічно пов’язаної з Росією, а загалом від початку повномасштабної війни до ПЦУ долучилися 277 релігійних громад.