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Переход в ПЦУ: на Житомирщине 2 общины разорвали отношения с УПЦ МП

Станислав ПогориловСреда, 12 апреля 2023, 12:56
Переход в ПЦУ: на Житомирщине 2 общины разорвали отношения с УПЦ МП
Фото: управляющий Житомирско-Овручской епархией ПЦУ Паисий в Facebook

На Житомирщине в Православную церковь Украины из УПЦ МП перешли религиозные общины сел Дриглов и Великие Лесовцы.

Источник: управляющий Житомирско-Овручской епархией ПЦУ Паисий в Facebook

Детали: Сообщается, что к ПЦУ присоединилась религиозная община села Дриглов Житомирского (Чудновского) района.

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Также в ПЦУ перешла Свято-Троицкая религиозная община московского патриархата села Большие Лесовцы Житомирского (Попельнянского) района, которая была без настоятеля.

После написания прошения общины были приняты в ПЦУ - они получили удостоверение и указ о принятии.

Что предшествовало: С начала 2023 года 63 украинские религиозные организации перешли в Православную церковь Украины от Украинской православной церкви, канонически связанной с Россией, а всего с начала полномасштабной войны к ПЦУ присоединились 277 религиозных общин.

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Темы: Житомирская областьрелигияУПЦ МП
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