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З початку року 63 церкви перейшли до ПЦУ, ще 8,5 тисяч залишаються в УПЦ МП

"Українська правда"Понеділок, 10 квітня 2023, 12:28
З початку року 63 церкви перейшли до ПЦУ, ще 8,5 тисяч залишаються в УПЦ МП
Фото з Facebook Чернівецько-Буковинська єпархія УПЦ

З початку 2023 року 63 українські релігійні організації перейшли до Православної церкви України від Української православної церкви, канонічно пов’язаної з Росією, а загалом від початку повномасштабної війни до ПЦУ долучилися 277 релігійних громад.

Джерело: Опендатабот – сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру

Деталі: З моменту останнього оновлення наприкінці минулого року Реєстр церков московського патріархату зазнав певних змін. 

У 2023 році приналежними ПЦУ стали ще 63 українські релігійні організації. Від початку повномасштабної війни та до кінця 2022 року до Православної церкви України перейшло 214 релігійних громад.

Майже третина церков, що змінили свою приналежність, розташовані на Київщині – 20 церков. У топ-3 також потрапили Вінниччина та Хмельниччина – по 10 релігійних установ, що перейшли до Православної церкви України від початку року.

Згідно зі змінами до закону "Про свободу совісті та релігійні організації", які набули чинності напередодні нападу РФ на Україну, релігійні установи мають відбивати свої зв’язки з країною-агресором у назві, але деякі церкви намагаються ці дані приховати.

Тож Мінʼюст почав інформувати про це, зазначаючи у назві установи в Єдиному державному реєстрі "НЕ ВКАЗАНО ПРО ПРИНАЛЕЖНІСТЬ ДО РОСІЙСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ".

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Однак знайшлись такі релігійні організації УПЦ Московського патріархату, що, намагаючись приховати свої зв’язки з РФ, самочинно виправили назву від Мінʼюста на минулу. Всі ці релігійні громади знаходяться на території Чернівецької області.

Йдеться про такі установи, як:

  • "Релігійна громада парафії на честь Різдва Пресвятої Богородиці Чернівецько-Буковинської єпархії Української православної церкви села Верхні Станівці Кіцманського району Чернівецької області"
  • "Релігійна громада парафія на честь Святителя Николая Чернівецько-Буковинської єпархії Української православної церкви міста Чернівці Чернівецької області"
  • "Релігійна громада парафії на честь Святої Троїці Чернівецько-Буковинської єпархії Української православної церкви села Ржавинці Заставнівського району Чернівецької області"

Загалом на даний час в Україні залишається 8505 церков, що підпорядковуються Московському патріархату.

Області з найбільшою кількістю церков Московського патріархату не змінились з кінця 2022 року. Це Донеччина (683 релігійних установ), Хмельниччина (613) та Вінниччина (563).

 
Скільки церков УПЦ МП залишається в регіонах України
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Зараз неможливо точно підрахувати повну кількість релігійних громад УПЦ МП в ЄДР. Єдине, що дає змогу ідентифікувати ту чи іншу релігійну установу – це назва. 

Згідно з коментарем Департаменту релігій Міністерства культури для Texty.org, організації УПЦ Київського патріархату мають відповідну вказівку в назві. Якщо ж у назві установи зазначено "Українська православна церква" без уточнення патріархату, то вона пов’язана з УПЦ МП.

Від УП: Нова хвиля переходів парафій УПЦ МП до ПЦУ відбувається на тлі обшуків у будівлях проросійської церкви та оголошення підозр її священнослужителям, а також намагань української влади звільнити лаври у Києві та Почаєві від ченців УПЦ МП. 

Митрополит Епіфаній у січні цього року говорив в інтерв’ю NV, що ПЦУ нараховує вже понад 8000 релігійних громад, а Московський патріархат за 4 роки після отримання томосу українською церквою втратив близько 1700 парафій. За даними предстоятеля ПЦУ три місяці тому, в УПЦ МП декларують у себе понад 11000 парафій, однак частина з них – на захоплених територіях Криму та Донбасу.

За даними опитування "Info Sapiens", станом на середину січня 2023 року 69% українців вважали себе православними, з них 41% відносили себе до ПЦУ, 4% – до УПЦ МП, 24% – не відносили себе до жодного патріархату. 

Передісторія:

Читайте також: "Гражданін" Онуфрій. "Українська правда" публікує російські паспорти священнослужителів УПЦ

Теми: Православна Церква УкраїниУПЦ МПрелігіяцерква
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