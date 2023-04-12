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В Україні заочно судитимуть генерала РФ, який керував штурмом "Азовсталі"

Валентина РоманенкоСереда, 12 квітня 2023, 15:48
В Україні заочно судитимуть генерала РФ, який керував штурмом Азовсталі
АНДРЕЙ МОРДВИЧЕВ. ФОТО РБК

В Україні за даними спецрозслідуванння скеровано до суду обвинувальний акт стосовно генерал-лейтенанта РФ Андрія Мордвічева, який віддавав наказ штурмувати завод "Азовсталь" у Маріуполі.

Джерело: пресслужба прокуратури Донецької області, СБУ

Деталі: На посаді командувача 8 гвардійською загальновійськовою армією Південного військового округу збройних сил РФ з 24 лютого по травень 2022 року Мордвічев керував підпорядкованими підрозділами під час вторгнення на територію Донецької області.

Генерал-лейтенант РФ обвинувачується у вчиненні умисних дій з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, які призвели до загибелі людей або інших тяжких наслідків, за попередньою змовою групою осіб, та веденні агресивної війни.

Досудовим розслідуванням встановлено, що перебуваючи в командних пунктах армії окупантів у м. Маріуполі, смт Мангуш, Нікольське, Старий Крим, селах Кальчик, Шевченко, Жовтневе та Приазовське Маріупольського району, генерал-лейтенант вирішував питання воєнного планування, координації й управління військовими формуваннями РФ.

Також Мордвічев віддавав накази щодо обстрілів мирних мешканців Донеччини і окупації території регіону.

Обвинувачений брав участь у нараді з головами псевдореспубліки "ДНР" і Чеченської республіки РФ та розробленні плану повного захоплення оточеного Маріуполя і штурму металургійного комбінату "Азовсталь", де у частково зруйнованих бомбосховищах були заблоковані військовослужбовці ЗСУ й цивільні.

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Окрім цього, він узгоджував дії підпорядкованих формувань щодо посиленого штурму підприємства і вбивства керівного складу українських військових підрозділів.

Наразі росіянин переховується від слідства, тому його оголошено у розшук, зазначають у прокуратурі.

Передісторія:

  • У березні 2022 року Генштаб ЗСУ повідомив, що Мордвічева вбили в Україні, але Росія заявила, що це не так.
  • За даними Російської служби ВВС News, широкому загалу Мордвічев став відомий завдяки Рамзану Кадирову. Коли загони Кадирова почали висміювати, називаючи TikTok військами, глава Чечні прибув під Маріуполь. Він обіймав генерала Мордвічева, а той на камеру говорив, що "Ахмат – справді сила".
  • Наприкінці вересня 2022 року СБУ повідомила, що ідентифікувала генерала РФ, який віддав наказ захопити Маріуполь і штурмувати "Азовсталь". Ним виявився Мордвічев.
  • Йому повідомили про підозру за 3 статтями Кримінального кодексу України.
  • У лютому 2023 року російські ЗМІ повідомили, що Мордвічева призначено новим командувачем військ Центрального військового округу РФ.

Теми: Маріупольвійнасуд
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