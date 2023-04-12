В Україні заочно судитимуть генерала РФ, який керував штурмом "Азовсталі"

В Україні за даними спецрозслідуванння скеровано до суду обвинувальний акт стосовно генерал-лейтенанта РФ Андрія Мордвічева, який віддавав наказ штурмувати завод "Азовсталь" у Маріуполі.

Джерело: пресслужба прокуратури Донецької області, СБУ

Деталі: На посаді командувача 8 гвардійською загальновійськовою армією Південного військового округу збройних сил РФ з 24 лютого по травень 2022 року Мордвічев керував підпорядкованими підрозділами під час вторгнення на територію Донецької області.

Генерал-лейтенант РФ обвинувачується у вчиненні умисних дій з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, які призвели до загибелі людей або інших тяжких наслідків, за попередньою змовою групою осіб, та веденні агресивної війни.

Досудовим розслідуванням встановлено, що перебуваючи в командних пунктах армії окупантів у м. Маріуполі, смт Мангуш, Нікольське, Старий Крим, селах Кальчик, Шевченко, Жовтневе та Приазовське Маріупольського району, генерал-лейтенант вирішував питання воєнного планування, координації й управління військовими формуваннями РФ.

Також Мордвічев віддавав накази щодо обстрілів мирних мешканців Донеччини і окупації території регіону.

Обвинувачений брав участь у нараді з головами псевдореспубліки "ДНР" і Чеченської республіки РФ та розробленні плану повного захоплення оточеного Маріуполя і штурму металургійного комбінату "Азовсталь", де у частково зруйнованих бомбосховищах були заблоковані військовослужбовці ЗСУ й цивільні.

ВІДЕО ДНЯ

Окрім цього, він узгоджував дії підпорядкованих формувань щодо посиленого штурму підприємства і вбивства керівного складу українських військових підрозділів.

Наразі росіянин переховується від слідства, тому його оголошено у розшук, зазначають у прокуратурі.

Передісторія: