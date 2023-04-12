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В Украине заочно будут судить генерала РФ, который руководил штурмом "Азовстали"

Валентина РоманенкоСреда, 12 апреля 2023, 15:48
В Украине заочно будут судить генерала РФ, который руководил штурмом Азовстали
АНДРЕЙ МОРДВИЧЕВ. ФОТО РБК

В Украине по данным спецрасследования направлен в суд обвинительный акт в отношении генерал-лейтенанта РФ Андрея Мордвичева, который отдавал приказ штурмовать завод "Азовсталь" в Мариуполе.

Источник: пресс-служба прокуратуры Донецкой областиСБУ

Детали: В должности командующего 8 гвардейской общевойсковой армией Южного военного округа вооруженных сил РФ с 24 февраля по май 2022 года Мордвичев руководил подчиненными подразделениями во время вторжения на территорию Донецкой области.

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Генерал-лейтенант РФ обвиняется в совершении умышленных действий с целью изменения границ территории или государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, которые привели к гибели людей или другим тяжким последствиям, по предварительному сговору группой лиц, и ведении агрессивной войны.

Досудебным расследованием установлено, что находясь в командных пунктах армии оккупантов в г. Мариуполе, пгт Мангуш, Никольское, Старый Крым, селах Кальчик, Шевченко, Жовтневе и Приазовское Мариупольского района, генерал-лейтенант решал вопросы военного планирования, координации и управления военными формированиями РФ.

Также Мордвичев отдавал приказы по обстрелам мирных жителей Донетчины и оккупации территории региона.

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Обвиняемый участвовал в совещании с главами псевдореспублики "ДНР" и Чеченской республики РФ и разработке плана полного захвата окруженного Мариуполя и штурма металлургического комбината "Азовсталь", где в частично разрушенных бомбоубежищах были заблокированы военнослужащие ВСУ и гражданские.

Кроме этого, он согласовывал действия подчиненных формирований по усиленному штурму предприятия и убийства руководящего состава украинских военных подразделений.

Сейчас россиянин скрывается от следствия, поэтому он объявлен в розыск, отмечают в прокуратуре.

Предыстория:

  • В марте 2022 года Генштаб ВСУ сообщил, что Мордвичева убили в Украине, но Россия заявила, что это не так.
  • По данным Русской службы ВВС News, широкой публике Мордвичев стал известен благодаря Рамзану Кадырову. Когда отряды Кадырова начали высмеивать, называя TikTok войсками, глава Чечни прибыл под Мариуполь. Он обнимал генерала Мордвичева, а тот на камеру говорил, что "Ахмат – действительно сила".
  • В конце сентября 2022 года СБУ сообщила, что идентифицировала генерала РФ, который отдал приказ захватить Мариуполь и штурмовать "Азовсталь". Им оказался Мордвичев.
  • Ему сообщили о подозрении по 3 статьям Уголовного кодекса Украины.
  • В феврале 2023 года российские СМИ сообщили, что Мордвичев назначен новым командующим войсками Центрального военного округа РФ.

Темы: Мариупольвойнасуд
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