В Украине заочно будут судить генерала РФ, который руководил штурмом "Азовстали"

В Украине по данным спецрасследования направлен в суд обвинительный акт в отношении генерал-лейтенанта РФ Андрея Мордвичева, который отдавал приказ штурмовать завод "Азовсталь" в Мариуполе.

Источник: пресс-служба прокуратуры Донецкой области, СБУ

Детали: В должности командующего 8 гвардейской общевойсковой армией Южного военного округа вооруженных сил РФ с 24 февраля по май 2022 года Мордвичев руководил подчиненными подразделениями во время вторжения на территорию Донецкой области.

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Генерал-лейтенант РФ обвиняется в совершении умышленных действий с целью изменения границ территории или государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, которые привели к гибели людей или другим тяжким последствиям, по предварительному сговору группой лиц, и ведении агрессивной войны.

Досудебным расследованием установлено, что находясь в командных пунктах армии оккупантов в г. Мариуполе, пгт Мангуш, Никольское, Старый Крым, селах Кальчик, Шевченко, Жовтневе и Приазовское Мариупольского района, генерал-лейтенант решал вопросы военного планирования, координации и управления военными формированиями РФ.

Также Мордвичев отдавал приказы по обстрелам мирных жителей Донетчины и оккупации территории региона.

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Обвиняемый участвовал в совещании с главами псевдореспублики "ДНР" и Чеченской республики РФ и разработке плана полного захвата окруженного Мариуполя и штурма металлургического комбината "Азовсталь", где в частично разрушенных бомбоубежищах были заблокированы военнослужащие ВСУ и гражданские.

Кроме этого, он согласовывал действия подчиненных формирований по усиленному штурму предприятия и убийства руководящего состава украинских военных подразделений.

Сейчас россиянин скрывается от следствия, поэтому он объявлен в розыск, отмечают в прокуратуре.

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