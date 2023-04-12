В Украине заочно будут судить генерала РФ, который руководил штурмом "Азовстали"
В Украине по данным спецрасследования направлен в суд обвинительный акт в отношении генерал-лейтенанта РФ Андрея Мордвичева, который отдавал приказ штурмовать завод "Азовсталь" в Мариуполе.
Источник: пресс-служба прокуратуры Донецкой области, СБУ
Детали: В должности командующего 8 гвардейской общевойсковой армией Южного военного округа вооруженных сил РФ с 24 февраля по май 2022 года Мордвичев руководил подчиненными подразделениями во время вторжения на территорию Донецкой области.
Генерал-лейтенант РФ обвиняется в совершении умышленных действий с целью изменения границ территории или государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, которые привели к гибели людей или другим тяжким последствиям, по предварительному сговору группой лиц, и ведении агрессивной войны.
Досудебным расследованием установлено, что находясь в командных пунктах армии оккупантов в г. Мариуполе, пгт Мангуш, Никольское, Старый Крым, селах Кальчик, Шевченко, Жовтневе и Приазовское Мариупольского района, генерал-лейтенант решал вопросы военного планирования, координации и управления военными формированиями РФ.
Также Мордвичев отдавал приказы по обстрелам мирных жителей Донетчины и оккупации территории региона.
Обвиняемый участвовал в совещании с главами псевдореспублики "ДНР" и Чеченской республики РФ и разработке плана полного захвата окруженного Мариуполя и штурма металлургического комбината "Азовсталь", где в частично разрушенных бомбоубежищах были заблокированы военнослужащие ВСУ и гражданские.
Кроме этого, он согласовывал действия подчиненных формирований по усиленному штурму предприятия и убийства руководящего состава украинских военных подразделений.
Сейчас россиянин скрывается от следствия, поэтому он объявлен в розыск, отмечают в прокуратуре.
Предыстория:
- В марте 2022 года Генштаб ВСУ сообщил, что Мордвичева убили в Украине, но Россия заявила, что это не так.
- По данным Русской службы ВВС News, широкой публике Мордвичев стал известен благодаря Рамзану Кадырову. Когда отряды Кадырова начали высмеивать, называя TikTok войсками, глава Чечни прибыл под Мариуполь. Он обнимал генерала Мордвичева, а тот на камеру говорил, что "Ахмат – действительно сила".
- В конце сентября 2022 года СБУ сообщила, что идентифицировала генерала РФ, который отдал приказ захватить Мариуполь и штурмовать "Азовсталь". Им оказался Мордвичев.
- Ему сообщили о подозрении по 3 статьям Уголовного кодекса Украины.
- В феврале 2023 года российские СМИ сообщили, что Мордвичев назначен новым командующим войсками Центрального военного округа РФ.