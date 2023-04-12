Контрнаступление задерживается из-за медленной поставки оружия и "слива" документов в США – WP

Американское издание сообщает, что запланированное Украиной контрнаступление откладывается из-за плохой погоды, медленной поставки западом техники и боеприпасов и "слива" секретных документов Пентагона, где говорилось об уязвимых местах в украинской ПВО.

Источник: The Washington Post

Дословно: "Ожидаемое весеннее наступление рассматривалось как единственный шанс для Украины в этом году отвоевать территорию, удерживаемую российскими войсками, что составляет около пятой части страны.

Но операция задерживается из-за погодных условий, медленных поставок техники и недостатка боеприпасов, что усиливает опасения, что ситуация может зайти в тупик.

Еще больше осложняет запланированную контратаку утечка десятков американских военных и разведывательных документов, в том числе много деталей о состоянии украинской армии и ее возможностях, включая слабые места в противовоздушной обороне, что может заставить командиров изменить планы".

Детали: Если Украина не сможет отвоевать значительную часть территории, многие украинцы опасаются, что они будут вынуждены вести переговоры с Россией с невыгодной для себя позиции.

В то же время, несмотря на недостаток боеприпасов и ожидания помощи от западных партнеров, украинские военные проверяют российскую оборону на уязвимые места накануне контрнаступления.

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На одной из окопных позиций в Донецкой области в километре от российских позиций украинский капрал рассказал журналистам, что использует коммерческие дроны для наблюдения за российскими силами, выявления слабых мест и планирования ударов для уничтожения укреплений.

Он сказал, что небольшие операции готовят его подразделение к полномасштабному наступлению, поскольку они ждут больше боеприпасов и более тяжелого оборудования.

Другой командир, который дислоцируется за пределами города Бахмут, рассказал о проведении подобных операций по проверке российской обороны.

24-летний капитан с позывным "Метис", который отвечает за планирование операций и разведку в своем подразделении, рассказал, что мобилизованные россияне очень хорошо укрепляют свои позиции: "Они укрепляют позиции всем, что могут найти: древесиной, даже мусором".

"Метис" признал, что успех испытательных операций не означает, что его подразделение готово к полноценному наступлению. Военные ждут тяжелую технику, бронетехнику для переброски большого количества войск вперед и нуждаются в большем количестве тренировок.

По его словам, когда подразделение впервые получило современную систему противотанкового вооружения, военнослужащие тренировались с помощью инструкции к системе и видеоуроков на YouTube.

Больше всего украинских защитников в будущем контрнаступлении волнуют мины.

Украинский подполковник, который командует танковым батальоном в Запорожской области, с позывным "Гром" рассказал, что мины есть по обе стороны фронта: "Мы установили много мин, и российская сторона тоже".

В СМИ также отмечают, что битва за Бахмут превратилась в самую длинную и самую смертоносную битву войны, с большими потерями с обеих сторон.

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