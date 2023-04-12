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Бійці ДПСУ мінуснули штурмовиків "Вагнера", які ховались у забудовах Бахмута

Тетяна ЛозовенкоСереда, 12 квітня 2023, 16:36
Бійці ДПСУ мінуснули штурмовиків Вагнера, які ховались у забудовах Бахмута
Фото: ДПСУ

Українські прикордонники, які боронять Бахмут, у вівторок відбили атаку штурмовиків ПВК "Вагнер" – ліквідовано 19 окупантів.

Джерело: пресслужба Держприкордонслужби 

Деталі: Прикордонники повідомляють, що понад два десятки членів ПВК "Вагнер" спробували приховано наблизитись до позицій прикордонників у Бахмуті та атакувати. Оборонці виявили найманців зі спостережного пункту та відкрили вогонь на ураження.

Тікаючі "вагнерівці" сховалися у напівзруйнованій забудові. Бійці ДПСУ здійснили маневр та завдали зосередженого удару по одній з будівель.

Під час стрілецького бою була ліквідована частина штурмовиків, решта загарбників, які переховувалися в інших спорудах, втекли.

У ДПСУ повідомляють, що ворог втратив 19 людей, 7 з яких – вбитими.

Теми: Прикордонна службаБахмутВагнервійна
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