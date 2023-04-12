Бійці ДПСУ мінуснули штурмовиків "Вагнера", які ховались у забудовах Бахмута
Середа, 12 квітня 2023, 16:36
Українські прикордонники, які боронять Бахмут, у вівторок відбили атаку штурмовиків ПВК "Вагнер" – ліквідовано 19 окупантів.
Джерело: пресслужба Держприкордонслужби
Деталі: Прикордонники повідомляють, що понад два десятки членів ПВК "Вагнер" спробували приховано наблизитись до позицій прикордонників у Бахмуті та атакувати. Оборонці виявили найманців зі спостережного пункту та відкрили вогонь на ураження.
Тікаючі "вагнерівці" сховалися у напівзруйнованій забудові. Бійці ДПСУ здійснили маневр та завдали зосередженого удару по одній з будівель.
Під час стрілецького бою була ліквідована частина штурмовиків, решта загарбників, які переховувалися в інших спорудах, втекли.
У ДПСУ повідомляють, що ворог втратив 19 людей, 7 з яких – вбитими.