Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Бойцы ГПСУ минуснули штурмовиков "Вагнера", которые прятались в застройках Бахмута

Татьяна ЛозовенкоСреда, 12 апреля 2023, 16:36
Бойцы ГПСУ минуснули штурмовиков Вагнера, которые прятались в застройках Бахмута
Фото: ГПСУ

Украинские пограничники, которые защищают Бахмут, во вторник отбили атаку штурмовиков ЧВК "Вагнер" –  ликвидировано 19 оккупантов.

Источник: пресс-служба Госпогранслужбы 

Детали: Пограничники сообщают, что более двух десятков членов ЧВК "Вагнер" попытались скрытно приблизиться к позициям пограничников в Бахмуте и атаковать. 

Защитники обнаружили наемников с наблюдательного пункта и открыли огонь на поражение.

Убегающие "вагнеровцы" спрятались в полуразрушенной застройке. Бойцы ГПСУ совершили маневр и нанесли сосредоточенный удар по одному из зданий.

Во время стрелкового боя была ликвидирована часть штурмовиков, остальные захватчики, которые скрывались в других сооружениях, сбежали.

В ГПСУ сообщают, что враг потерял 19 человек, 7 из которых - убитыми.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Пограничная службаБахмутВагнервойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Пригожин возвращает расположение Путина – ISW

Бразилия "повторяет российскую и китайскую пропаганду" о войне в Украине – Белый дом

фотоСпутник показал сгоревший украинский самолет в Судане

Украинец, совершивший самоподжог перед консульством в Кракове, умер в больнице

НАТО больше не допускает временной оккупации своей территории в случае нападения РФ – NYT

Летом 2022 года пьяный солдат расстрелял комбата морпехов николаевской бригады

Все новости...
Пограничная служба
В Бахмуте шесть пограничников три часа держали позиции и не дали врагу замкнуть окружение
Пограничники показали трогательные кадры, как украинцы встречали освобожденных пленных
Разоблачена новая схема вывоза мужчин за границу: маскировали под водителей-дальнобойщиков
Последние новости
05:12
Китай готов сотрудничать с Россией и искать способ урегулирования "кризиса в Украине" – МИД
04:14
Пригожин возвращает расположение Путина – ISW
03:41
В ожидании контрнаступления оккупанты в Энергодаре разграбляют школы и детсады – сопротивление
02:58
"Ценит симметрию": NYT назвал вероятную дату выдвижения Байдена на второй срок
02:04
Бразилия "повторяет российскую и китайскую пропаганду" о войне в Украине – Белый дом
01:37
фотоВраг атаковал Никополь и громады, есть раненый
00:42
Меркель получила высшую государственную награду ФРГ - не все ее однопартийцы это поддержали
00:24
Россияне били по Сумщине, более 100 прилетов из АГС и артиллерии
23:49
Швеция договорилась с Финляндией о закупке БТР нового поколения
23:30
фотоСпутник показал сгоревший украинский самолет в Судане
Все новости...
Реклама: