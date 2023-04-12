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Бойцы ГПСУ минуснули штурмовиков "Вагнера", которые прятались в застройках Бахмута

Татьяна ЛозовенкоСреда, 12 апреля 2023, 16:36
Бойцы ГПСУ минуснули штурмовиков Вагнера, которые прятались в застройках Бахмута
Фото: ГПСУ

Украинские пограничники, которые защищают Бахмут, во вторник отбили атаку штурмовиков ЧВК "Вагнер" –  ликвидировано 19 оккупантов.

Источник: пресс-служба Госпогранслужбы 

Детали: Пограничники сообщают, что более двух десятков членов ЧВК "Вагнер" попытались скрытно приблизиться к позициям пограничников в Бахмуте и атаковать. 

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Защитники обнаружили наемников с наблюдательного пункта и открыли огонь на поражение.

Убегающие "вагнеровцы" спрятались в полуразрушенной застройке. Бойцы ГПСУ совершили маневр и нанесли сосредоточенный удар по одному из зданий.

Во время стрелкового боя была ликвидирована часть штурмовиков, остальные захватчики, которые скрывались в других сооружениях, сбежали.

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В ГПСУ сообщают, что враг потерял 19 человек, 7 из которых - убитыми.

Темы: Пограничная службаБахмутВагнервойна
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