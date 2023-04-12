Бойцы ГПСУ минуснули штурмовиков "Вагнера", которые прятались в застройках Бахмута

Украинские пограничники, которые защищают Бахмут, во вторник отбили атаку штурмовиков ЧВК "Вагнер" – ликвидировано 19 оккупантов.

Источник: пресс-служба Госпогранслужбы

Детали: Пограничники сообщают, что более двух десятков членов ЧВК "Вагнер" попытались скрытно приблизиться к позициям пограничников в Бахмуте и атаковать.

Защитники обнаружили наемников с наблюдательного пункта и открыли огонь на поражение.

Убегающие "вагнеровцы" спрятались в полуразрушенной застройке. Бойцы ГПСУ совершили маневр и нанесли сосредоточенный удар по одному из зданий.

Во время стрелкового боя была ликвидирована часть штурмовиков, остальные захватчики, которые скрывались в других сооружениях, сбежали.

В ГПСУ сообщают, что враг потерял 19 человек, 7 из которых - убитыми.