Шмигаль прилетів до США: Розраховуємо на нові домовленості

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що прибув з офіційним візитом до США, під час якого планує обговорити низку важливих для України питань.

Джерело: Шмигаль у Telegram

Пряма мова Шмигаля: "Починаємо роботу в США. Військова, фінансова, санкційна підтримка, залучення інвестицій та допомога у відновленні. Обговоримо всі ці питання з міністрами оборони, фінансів, торгівлі й транспорту США, керівництвом Світового банку, МВФ, USAID, ЄІБ та іншими".

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Деталі: Шмигаль заявив, що Україна розраховує на нові домовленості.

Передісторія:

11 квітня повідомлялося, що прем’єр-міністр Денис Шмигаль цього тижня перебуває з робочим візитом у Канаді, а також відвідає США.