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Шмыгаль прилетел в США: Рассчитываем на новые договоренности

Ирина БалачукСреда, 12 апреля 2023, 16:57
Шмыгаль прилетел в США: Рассчитываем на новые договоренности
Денис Шмыгаль. Фото из Telegram

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что прибыл с официальным визитом в США, во время которого планирует обсудить ряд важных для Украины вопросов.

Источник: Шмыгаль в Telegram

Прямая речь Шмыгаля: "Начинаем работу в США. Военная, финансовая, санкционная поддержка, привлечение инвестиций и помощь в восстановлении. Обсудим все эти вопросы с министрами обороны, финансов, торговли и транспорта США, руководством Всемирного банка, МВФ, USAID, ЕИБ и другими".

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Детали: Шмыгаль заявил, что Украина рассчитывает на новые договоренности.

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Темы: ШмыгальСШАпомощь Украине
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