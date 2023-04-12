Зеленський отримав два ордени від Чеченської Республіки Ічкерія

Президент України Володимир Зеленський отримав дві найвищі нагороди Чеченської Республіки Ічкерія – ордени "Честь Нації" та імені Джохара Дудаєва.

Джерело: Офіс президента

Деталі: Зеленський отримав ордени від уряду Ічкерії у вигнанні. Його нагородили "за видатні заслуги й самовіддані дії заради свободи та демократії в усьому світі та за особисті заслуги перед чеченським народом".

Реклама:

Дослівно з постанови, підписаної головою уряду Ічкерії у вигнанні Ахмедом Закаєвим: "Його політична твердість і вірність рідній країні зуміли згуртувати народ України перед загрозою, що нависла, від вікового ворога в особі Росії та її кровожерливих монстрів, які захопили владу терористичними методами".

Деталі: Нагороди президенту передав начальник Головного управління розвідки МОУ Кирило Буданов.

Фото ОП

Для довідки: Орден Джохара Дудаєва присуджують кавалерам ордена "Честь Нації". Таким орденом нині нагороджені чеченські політичні діячі Аслан Масхадов і Зелімхан Яндарбієв, а також литовський державний діяч Вітаутас Ландсбергіс.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: