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Зеленський отримав два ордени від Чеченської Республіки Ічкерія

Ірина БалачукСереда, 12 квітня 2023, 17:22
Зеленський отримав два ордени від Чеченської Республіки Ічкерія
Фото ОП

Президент України Володимир Зеленський отримав дві найвищі нагороди Чеченської Республіки Ічкерія – ордени "Честь Нації" та імені Джохара Дудаєва.

Джерело: Офіс президента

Деталі: Зеленський отримав ордени від уряду Ічкерії у вигнанні. Його нагородили "за видатні заслуги й самовіддані дії заради свободи та демократії в усьому світі та за особисті заслуги перед чеченським народом".

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Дослівно з постанови, підписаної головою уряду Ічкерії у вигнанні Ахмедом Закаєвим: "Його політична твердість і вірність рідній країні зуміли згуртувати народ України перед загрозою, що нависла, від вікового ворога в особі Росії та її кровожерливих монстрів, які захопили владу терористичними методами".

Деталі: Нагороди президенту передав начальник Головного управління розвідки МОУ Кирило Буданов. 

 
Фото ОП

Для довідки: Орден Джохара Дудаєва присуджують кавалерам ордена "Честь Нації". Таким орденом нині нагороджені чеченські політичні діячі Аслан Масхадов і Зелімхан Яндарбієв, а також литовський державний діяч Вітаутас Ландсбергіс.

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Теми: Зеленський
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