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Зеленский получил два ордена от Чеченской Республики Ичкерия

Ирина БалачукСреда, 12 апреля 2023, 17:22
Зеленский получил два ордена от Чеченской Республики Ичкерия
Фото ОП

Президент Украины Владимир Зеленский получил две высшие награды Чеченской Республики Ичкерия – ордена "Честь Нации" и имени Джохара Дудаева.

Источник: Офис президента

Детали: Зеленский получил ордена от правительства Ичкерии в изгнании. Его наградили "за выдающиеся заслуги и самоотверженные действия ради свободы и демократии во всем мире и за личные заслуги перед чеченским народом".

Дословно из постановления, подписанного главой правительства Ичкерии в изгнании Ахмедом Закаевым: "Его политическая твердость и верность родной стране сумели сплотить народ Украины перед нависшей угрозой от векового врага в лице России и ее кровожадных монстров, захвативших власть террористическими методами".

Детали: Награды президенту передал начальник Главного управления разведки МОУ Кирилл Буданов.  

 
Фото ОП

Для справки: Орден Джохара Дудаева присуждают кавалерам ордена "Честь Нации". Таким орденом ныне награждены чеченские политические деятели Аслан Масхадов и Зелимхан Яндарбиев, а также литовский государственный деятель Витаутас Ландсбергис.

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Темы: Зеленский
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