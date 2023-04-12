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Окупанти привезли мобілізованих у Скадовськ і селять їх у навчальних закладах – Генштаб

Олена РощінаСереда, 12 квітня 2023, 19:56

В окуповане місто Скадовськ у Херсонській області прибули підрозділи російських загарбників із числа мобілізованих, які розміщують у навчальних закладах.  

Джерело: Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні за 12 квітня

Дослівно Генштаб: "Російські окупанти продовжують використовувати навчальні заклади тимчасово захоплених територій у власних цілях, облаштовують в них свої військові об’єкти, прикриваючись "живим щитом" – школярами та викладацьким складом.

Так, в місто Скадовськ Херсонської області впродовж останніх днів прибули підрозділи російських окупаційних військ з числа мобілізованих. Особовий склад розміщують у будівлях освітніх закладів. При цьому окупанти примушують викладацький склад продовжувати освітній процес з обов’язковим відвідуванням занять дітьми.

Водночас, у тимчасово захопленому росією Скадовську назріває гуманітарна криза через збільшення дефіциту ліків. Російська окупаційна так звана "влада" значно обмежила постачання усіх видів ліків в аптеки".

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Теми: Херсонська областьСкадовськвійнаГенштаб
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