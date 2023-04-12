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Оккупанты привезли мобилизованных в Скадовск и селят их в учебных заведениях – Генштаб

Елена РощинаСреда, 12 апреля 2023, 19:56

В оккупированный город Скадовск в Херсонской области прибыли подразделения российских захватчиков из числа мобилизованных, которые размещают в учебных заведениях.  

Источник: Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в вечерней сводке за 12 апреля

Дословно Генштаб: "Российские оккупанты продолжают использовать учебные заведения временно захваченных территорий в собственных целях, обустраивают в них свои военные объекты, прикрываясь "живым щитом" – школьниками и преподавательским составом.

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Так, в город Скадовск Херсонской области в течение последних дней прибыли подразделения российских оккупационных войск из числа мобилизованных. Личный состав размещают в зданиях образовательных учреждений. При этом оккупанты заставляют преподавательский состав продолжать образовательный процесс с обязательным посещением занятий детьми.

В то же время, во временно захваченном Россией Скадовске назревает гуманитарный кризис из-за увеличения дефицита лекарств. Российская оккупационная так называемая "власть" значительно ограничила поставки всех видов лекарств в аптеки".

Темы: Херсонская областьСкадовсквойнаГенштаб
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