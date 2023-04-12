На Хмельниччині у церкві УПЦ МП знайшли літературу про "руську землю і Кирила"

У церкві Різдва Богородиці Московського патріархату у місті Старокостянтинів Хмельницької області виявили десятки книг та журналів про Росію.

Джерело: місцевий портал "Всім", голова громадської організації "Старокостянтинів небайдужий" Сергій Худий у Facebook

Деталі: Видання повідомляє, що ревізійна комісія перевірила бібліотеку храму.

За словами Худого, там серед іншого знайшли "різдвяні послання від патріарха московського Кирила", "сказанія о руской зємлє", "антипрививочну" літературу.

Також повідомляється, що у Свято-Георгіївській церкві на вулиці Франка у Хмельницькому під час ревізії знайшли портрет російського царя Миколи ІІ.

Фото з сайту "ВСім"

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