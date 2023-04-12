На Хмельниччині у церкві УПЦ МП знайшли літературу про "руську землю і Кирила"
Середа, 12 квітня 2023, 19:59
У церкві Різдва Богородиці Московського патріархату у місті Старокостянтинів Хмельницької області виявили десятки книг та журналів про Росію.
Джерело: місцевий портал "Всім", голова громадської організації "Старокостянтинів небайдужий" Сергій Худий у Facebook
Деталі: Видання повідомляє, що ревізійна комісія перевірила бібліотеку храму.
За словами Худого, там серед іншого знайшли "різдвяні послання від патріарха московського Кирила", "сказанія о руской зємлє", "антипрививочну" літературу.
Також повідомляється, що у Свято-Георгіївській церкві на вулиці Франка у Хмельницькому під час ревізії знайшли портрет російського царя Миколи ІІ.
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- 8 квітня близько тисячі осіб у Старокостянтинові проголосували за перехід Свято-Різдво-Богородичного храму із УПЦ (МП) до ПЦУ. Після того до церкви прибічники Московського Патріархату впустили комісію та священика.