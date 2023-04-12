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На Хмельниччині у церкві УПЦ МП знайшли літературу про "руську землю і Кирила"

Ірина БалачукСереда, 12 квітня 2023, 19:59
На Хмельниччині у церкві УПЦ МП знайшли літературу про руську землю і Кирила
Фото з Facebbook Сергія Худого

У церкві Різдва Богородиці Московського патріархату у місті Старокостянтинів Хмельницької області виявили десятки книг та журналів про Росію.

Джерело: місцевий портал "Всім", голова громадської організації "Старокостянтинів небайдужий" Сергій Худий у Facebook

Деталі: Видання повідомляє, що ревізійна комісія перевірила бібліотеку храму.

За словами Худого, там серед іншого знайшли "різдвяні послання від патріарха московського Кирила", "сказанія о руской зємлє", "антипрививочну" літературу. 

Також повідомляється, що у Свято-Георгіївській церкві на вулиці Франка у Хмельницькому під час ревізії знайшли портрет російського царя Миколи ІІ. 

 
Фото з сайту "ВСім"

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • 8 квітня близько тисячі осіб у Старокостянтинові проголосували за перехід Свято-Різдво-Богородичного храму із УПЦ (МП) до ПЦУ. Після того до церкви прибічники Московського Патріархату впустили комісію та священика. 

  

Теми: ХмельницькийУПЦ МПРосія
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