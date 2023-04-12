В Хмельницкой области в церкви УПЦ МП нашли литературу о "русской земле и Кирилле"
Среда, 12 апреля 2023, 19:59
В церкви Рождества Богородицы Московского патриархата в городе Староконстантинов Хмельницкой области обнаружили десятки книг и журналов о России.
Источник: местный портал "Всем", глава общественной организации "Староконстантинов неравнодушный" Сергей Худой в Facebook
Детали: Издание сообщает, что ревизионная комиссия проверила библиотеку храма.
По словам Худого, там среди прочего нашли "рождественские послания от патриарха московского Кирилла", "сказания о русской земле", "антипрививочную" литературу.
Также сообщается, что в Свято-Георгиевской церкви на улице Франко в Хмельницком во время ревизии нашли портрет российского царя Николая II.
Предыстория:
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- 8 апреля около тысячи человек в Староконстантинове проголосовали за переход Свято-Рождество-Богородичного храма из УПЦ (МП) в ПЦУ. После этого в церковь сторонники Московского Патриархата впустили комиссию и священника.