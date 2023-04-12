В Хмельницкой области в церкви УПЦ МП нашли литературу о "русской земле и Кирилле"

В церкви Рождества Богородицы Московского патриархата в городе Староконстантинов Хмельницкой области обнаружили десятки книг и журналов о России.

Источник: местный портал "Всем", глава общественной организации "Староконстантинов неравнодушный" Сергей Худой в Facebook

Детали: Издание сообщает, что ревизионная комиссия проверила библиотеку храма.

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По словам Худого, там среди прочего нашли "рождественские послания от патриарха московского Кирилла", "сказания о русской земле", "антипрививочную" литературу.

Также сообщается, что в Свято-Георгиевской церкви на улице Франко в Хмельницком во время ревизии нашли портрет российского царя Николая II.

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Фото с сайта "всем"

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