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Експрем'єрка Британії підтримує прискорений вступ України в НАТО

"Європейська правда"Середа, 12 квітня 2023, 20:45

Ліз Трасс, яка кілька тижнів у 2022 році була прем’єр-міністеркою Британії, закликала прискорити процес вступу України в Північноатлантичний Альянс і надати їй західні бойові винищувачі.

Про це, як передає кореспондент "Європейської правди", вона сказала в середу під час виступу в консервативному аналітичному центрі Heritage Foundation у Вашингтоні.

Британська політикиня зробила заяву про Україну в контексті того, як перемога Росії в повномасштабній війні могла б зміцнити Китай.

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"(Китай – ред.) би вирішив, що може діяти безкарно щодо Тайваню. Це заохотило б його і Росію більше втручатись у Європу. Це була б пряма економічна загроза для нас в Європі і для вас по той бік Атлантики (США – ред.)", – заявила Трасс.

Вона назвала нинішнє глобальне протистояння битвою вільних демократій та автократій, "в якій ми всі беремо участь".

Експрем’єрка Британії наголосила, що пишається реакцією своєї держави в контексті допомоги Україні, й застерегла від "ефекту доміно", повторивши свій заклик до уряду Ріші Сунака надати Україні винищувачі.

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"Я вважаю, що ми повинні прискорити членство України в НАТО. Ми повинні були зробити це багато років тому, але найкращий час для цього – зараз", – підкреслила Трасс.

У вересні 2022 року Україна подала заявку на членство в Північноатлантичному альянсі й розраховує, що на прийдешньому саміті у Вільнюсі отримає нові запевнення щодо вступу до НАТО. Президент Володимир Зеленський раніше говорив, що Україна не погоджуватиметься на альтернативні пропозиції, які могли б замінити членство в НАТО.

Напередодні глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що питання надання Україні Плану дій членства в НАТО більше не стоїть на порядку денному. За його словами, Україна подала заявку на вступ і на саміті у Вільнюсі очікує на рішення, які наближають членство України в НАТО.

Читайте також: Прямий шлях до членства: як відмова від ПДЧ змінила процедуру вступу України до НАТО.



Теми: НАТОУкраїнаВелика Британія
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