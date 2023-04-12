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Экс-премьер Британии поддерживает ускоренное вступление Украины в НАТО

"Европейская правда"Среда, 12 апреля 2023, 20:45

Лиз Трасс, которая несколько недель в 2022 году была премьер-министром Великобритании, призвала ускорить процесс вступления Украины в Североатлантический Альянс и предоставить ей западные боевые истребители.

Об этом, как передает корреспондент "Европейской правды", она сказала в среду во время выступления в консервативном аналитическом центре Heritage Foundation в Вашингтоне.

Британский политик сделала заявление об Украине в контексте того, как победа России в полномасштабной войне могла бы укрепить Китай.

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"(Китай – ред.) бы решил, что может действовать безнаказанно в отношении Тайваня. Это поощрило бы его и Россию больше вмешиваться в Европу. Это была бы прямая экономическая угроза для нас в Европе и для вас по ту сторону Атлантики (США – ред.)", – заявила Трасс.

Она назвала нынешнее глобальное противостояние битвой свободных демократий и автократий, "в которой мы все участвуем".

Экс-премьер Британии подчеркнула, что гордится реакцией своего государства в контексте помощи Украине, и предостерегла от "эффекта домино", повторив свой призыв к правительству Риши Сунака предоставить Украине истребители.

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"Я считаю, что мы должны ускорить членство Украины в НАТО. Мы должны были сделать это много лет назад, но лучшее время для этого – сейчас", – подчеркнула Трасс.

В сентябре 2022 года Украина подала заявку на членство в Североатлантическом альянсе и рассчитывает, что на грядущем саммите в Вильнюсе получит новые заверения о вступлении в НАТО. Президент Владимир Зеленский ранее говорил, что Украина не будет соглашаться на альтернативные предложения, которые могли бы заменить членство в НАТО.

Накануне глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что вопрос предоставления Украине Плана действий по членству в НАТО больше не стоит на повестке дня. По его словам, Украина подала заявку на вступление и на саммите в Вильнюсе ожидает решения, которые приближают членство Украины в НАТО.

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Темы: НАТОУкраинаВеликобритания
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