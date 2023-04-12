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"Слитые" документы Пентагона: США оценивали общие потери Украины и РФ в 354 тысячи – СМИ

"Европейская правда"Среда, 12 апреля 2023, 22:40

Опубликованные в интернете якобы документы разведывательного управления Министерства обороны США содержат оценки потерь Украины и России в полномасштабной войне, которые значительно отличаются от официальных данных обеих сторон.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в публикации агентства Reuters, которая проанализировала документы.

Согласно опубликованным якобы документам американской разведки, с начала полномасштабного вторжения России в Украину были убиты или ранены 354 тысяч российских и украинских военных.

В "слитом" документе под названием "Россия/Украина – оценка боевой стойкости и истощения", пишет Reuters, потери России оцениваются в 35,5-43 тысячи убитыми в бою и 154 180 тысяч ранеными, то есть всего в 189,5-223 тысячи.

Украина же, как утверждается якобы в документе Пентагона, понесла в целом от 124,5 до 131 тысячи общих потерь, в том числе 15,5-17,5 тысячи убитыми и 109-113,5 тысячи ранеными,

"Эти числа примерно в 10 раз превышают любые публичные данные о потерях, опубликованные Москвой или Киевом", – отмечает Reuters.

В "слитых" данных Пентагона также приводится оценка соотношения сил Украины и России. Там утверждается, что попи общее численное преимущество России в некоторых регионах, Украина имеет больше танков и бронетранспортеров на театре боевых действий.

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В частности, согласно этим данным, Россия потеряла 2048 танков и 3900 БТР, а Украина – 468 танков и 1020 БТР. Кроме того, Украина имеет на поле боя 802 танка и 3498 БТР, тогда как Россия – 419 танков и 2928 БТР. В то же время российская сторона имеет преимущество в истребителях и средствах противовоздушной обороны.

Reuters проанализировало более 50 документов под грифами "Секретно" и "Совершенно секретно", которые впервые появились в социальных сетях в марте. Агентство не смогло подтвердить их достоверность.

Как известно, в течение последних недель в соцсетях опубликовали огромное количество документов американской разведки. В связи с этим Министерство юстиции США начало расследование утечки, которое может длиться несколько месяцев.

Государственный департамент США утверждает, что инцидент с публикацией секретных документов американского министерства обороны не повлияет на поддержку Украины в ее войне с Россией.

Читайте также: Военная (не)тайна: что известно об утечке секретных документов США.

Темы: утечкаСШАвойнажертвы
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