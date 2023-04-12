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Якщо відео зі стратою полоненого справжнє, Росія стане в один ряд із ІДІЛ – президент Чехії

"Європейська правда"Середа, 12 квітня 2023, 23:00
Якщо відео зі стратою полоненого справжнє, Росія стане в один ряд із ІДІЛ – президент Чехії
Petr Pavel, Getty Images

Президент Чехії Петр Павел прокоментував відео з нібито стратою українського військовополоненого росіянами, яке поширюється з вівторка.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на ČTK, у середу після засідання Ради державної безпеки Чехії Павел сказав, що автентичність запису неможливо перевірити, тому він не може коментувати конкретний випадок.

Проте чеський президент додав, що є багато інших задокументованих фактів, які потребують засудження і яким не місце у ХХІ столітті.

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"Якщо це підтвердиться, це поставить російських солдатів поряд із Ісламською державою, яку ми всі повинні засудити", – зазначив Павел, маючи на увазі терористичну організацію, відому жорстокими стратами полонених в Іраку та Сирії.

Раніше паралелі з ІДІЛ наводив і міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, який закликав вигнати Росію з Ради безпеки ООН.

Нагадаємо, з вівторка в російських Telegram-каналах поширюється відео, де російські військові нібито обезголовлюють українського військовополоненого. У МЗС України закликали Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду звернути увагу на цей ролик.

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А в Єврокомісії наголосили, що відео зі стратою українського військовополоненого – якщо буде підтверджено, що воно справжнє, – вкотре засвідчує зневагу РФ до міжнародного права, і причетні до цього не мають лишитися безкарними.

Теми: війнаполоненіРосіяЧехія
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