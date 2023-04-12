Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Если видео с казнью пленного настоящее, Россия станет в один ряд с ИГИЛ - президент Чехии

"Европейская правда"Среда, 12 апреля 2023, 23:00
Если видео с казнью пленного настоящее, Россия станет в один ряд с ИГИЛ - президент Чехии
Petr Pavel, Getty Images

Президент Чехии Петр Павел прокомментировал видео с якобы казнью украинского военнопленного россиянами, которое распространяется со вторника.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на ČTK, в среду после заседания Совета государственной безопасности Чехии Павел сказал, что подлинность записи невозможно проверить, поэтому он не может комментировать конкретный случай.

Однако чешский президент добавил, что есть много других задокументированных фактов, которые требуют осуждения и которым не место в ХХІ веке.

Реклама:

"Если это подтвердится, это поставит российских солдат рядом с Исламским государством, которое мы все должны осудить", – отметил Павел, имея в виду террористическую организацию, известную жестокими казнями пленных в Ираке и Сирии.

Ранее параллели с ИГИЛ приводил и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, который призвал изгнать Россию из Совета безопасности ООН.

Напомним, со вторника в российских Telegram-каналах распространяется видео, где российские военные якобы обезглавливают украинского военнопленного. В МИД Украины призвали Офис прокурора Международного уголовного суда обратить внимание на этот ролик.

ВИДЕО ДНЯ

А в Еврокомиссии отметили, что видео с казнью украинского военнопленного – если будет подтверждено, что оно настоящее, – в очередной раз свидетельствует о пренебрежении РФ к международному праву, и причастные к этому не должны остаться безнаказанными.

Темы: войнапленныеРосcияЧехия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия

обновленоУтренняя атака на Украину: по меньшей мере 22 погибших и ,олее 100 раненых

видеоРоссия запустила 110 ракет, но мы обязательно дадим ответ - Зеленский

обновлено, фотоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Все новости...
война
Командующий группировкой "Таврия": Есть продвижение на направлении, врага отбрасываем
На Херсонщине погиб тракторист: подорвался на российской мине
Минреинтеграции объявило принудительную эвакуацию детей из 5 населенных пунктов на Запорожье
Последние новости
15:13
Польша привела ПВО в состояние повышенной готовности из-за объекта, залетевшего из Украины
15:06
Связи книжного бизнеса с россиянами: журналисты и OSINT-специалисты провели расследование
15:05
Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист
14:58
Умеров: С такими запасами ракет РФ может продолжить атаки по Украине
14:49
обновленоВ Украине объявили масштабную воздушную тревогу: враг выпустил крылатые ракеты
14:41
фотоУченые создали на 3D-принтере устройство для тестирования лекарств: это может прекратить тесты на животных
14:23
В России аварийно сел Boeing, который летел из Москвы: отказал двигатель
14:22
Цены на автогаз в крупных сетях АЗС за месяц упали почти на 20%
14:14
фото"Зубы дракона" вырастают на северной границе – Объединенные силы ВСУ
14:07
Во Львове 5-летний мальчик впал в кому после удаления зубов: полиция открыла дело
Все новости...
Реклама: