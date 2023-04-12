Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Если видео с казнью пленного настоящее, Россия станет в один ряд с ИГИЛ - президент Чехии

"Европейская правда"Среда, 12 апреля 2023, 23:00
Если видео с казнью пленного настоящее, Россия станет в один ряд с ИГИЛ - президент Чехии
Petr Pavel, Getty Images

Президент Чехии Петр Павел прокомментировал видео с якобы казнью украинского военнопленного россиянами, которое распространяется со вторника.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на ČTK, в среду после заседания Совета государственной безопасности Чехии Павел сказал, что подлинность записи невозможно проверить, поэтому он не может комментировать конкретный случай.

Однако чешский президент добавил, что есть много других задокументированных фактов, которые требуют осуждения и которым не место в ХХІ веке.

"Если это подтвердится, это поставит российских солдат рядом с Исламским государством, которое мы все должны осудить", – отметил Павел, имея в виду террористическую организацию, известную жестокими казнями пленных в Ираке и Сирии.

Ранее параллели с ИГИЛ приводил и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, который призвал изгнать Россию из Совета безопасности ООН.

Напомним, со вторника в российских Telegram-каналах распространяется видео, где российские военные якобы обезглавливают украинского военнопленного. В МИД Украины призвали Офис прокурора Международного уголовного суда обратить внимание на этот ролик.

А в Еврокомиссии отметили, что видео с казнью украинского военнопленного – если будет подтверждено, что оно настоящее, – в очередной раз свидетельствует о пренебрежении РФ к международному праву, и причастные к этому не должны остаться безнаказанными.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: войнапленныеРосcияЧехия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Пригожин возвращает расположение Путина – ISW

Бразилия "повторяет российскую и китайскую пропаганду" о войне в Украине – Белый дом

фотоСпутник показал сгоревший украинский самолет в Судане

Украинец, совершивший самоподжог перед консульством в Кракове, умер в больнице

НАТО больше не допускает временной оккупации своей территории в случае нападения РФ – NYT

Летом 2022 года пьяный солдат расстрелял комбата морпехов николаевской бригады

Все новости...
война
Новые санкции США коснулись более 120 компаний и физлиц из более чем 20 стран – Блинкен
Секретарь СНБО о четырех "диких сценариях" относительно войны: Это опасно
Зеленский: Руины в Украине не будет, активы России должны пойти на компенсацию
Последние новости
05:12
Китай готов сотрудничать с Россией и искать способ урегулирования "кризиса в Украине" – МИД
04:14
Пригожин возвращает расположение Путина – ISW
03:41
В ожидании контрнаступления оккупанты в Энергодаре разграбляют школы и детсады – сопротивление
02:58
"Ценит симметрию": NYT назвал вероятную дату выдвижения Байдена на второй срок
02:04
Бразилия "повторяет российскую и китайскую пропаганду" о войне в Украине – Белый дом
01:37
фотоВраг атаковал Никополь и громады, есть раненый
00:42
Меркель получила высшую государственную награду ФРГ - не все ее однопартийцы это поддержали
00:24
Россияне били по Сумщине, более 100 прилетов из АГС и артиллерии
23:49
Швеция договорилась с Финляндией о закупке БТР нового поколения
23:30
фотоСпутник показал сгоревший украинский самолет в Судане
Все новости...
Реклама: