Если видео с казнью пленного настоящее, Россия станет в один ряд с ИГИЛ - президент Чехии

Президент Чехии Петр Павел прокомментировал видео с якобы казнью украинского военнопленного россиянами, которое распространяется со вторника.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на ČTK, в среду после заседания Совета государственной безопасности Чехии Павел сказал, что подлинность записи невозможно проверить, поэтому он не может комментировать конкретный случай.

Однако чешский президент добавил, что есть много других задокументированных фактов, которые требуют осуждения и которым не место в ХХІ веке.

"Если это подтвердится, это поставит российских солдат рядом с Исламским государством, которое мы все должны осудить", – отметил Павел, имея в виду террористическую организацию, известную жестокими казнями пленных в Ираке и Сирии.

Ранее параллели с ИГИЛ приводил и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, который призвал изгнать Россию из Совета безопасности ООН.

Напомним, со вторника в российских Telegram-каналах распространяется видео, где российские военные якобы обезглавливают украинского военнопленного. В МИД Украины призвали Офис прокурора Международного уголовного суда обратить внимание на этот ролик.

А в Еврокомиссии отметили, что видео с казнью украинского военнопленного – если будет подтверждено, что оно настоящее, – в очередной раз свидетельствует о пренебрежении РФ к международному праву, и причастные к этому не должны остаться безнаказанными.