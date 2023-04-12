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Секретар РНБО про чотири "дикі сценарії" щодо війни: Це небезпечно

"Українська правда"Середа, 12 квітня 2023, 23:40
Секретар РНБО про чотири дикі сценарії щодо війни: Це небезпечно
Олексій Данілов, фото Офісу президента

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов назвав небезпечною публікацію видання "The New York Times" про чотири сценарії фатальних подій, які нібито розглядали в США як гіпотетичні фактори впливу на хід війни Росії проти України.

Джерело: Олексій Данілов в ефірі національного телемарафону, якого цитує "Радіо Свобода"

Пряма мова: "Всі, хто коментують зараз, якщо вони не є військовими експертами, це є їхня особиста думка на ті чи інші процеси, які відбуваються… Я не знаю, для чого вони це зробили. 

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Перше – це точно не наш сценарій. Це так звані апокаліптичні сценарії, де неможливе може відбуватися. Саме від цього треба відштовхуватися. Всі ці чотири сценарії є вкрай складними і мають бути певні обставини, щоб вони починали рухатися. 

Це доволі неприємна річ, коли пишуть про тих чи інших керівників нашої країни. Я не знаю взагалі, для чого це з’явилося. Це дуже небезпечна річ. Я би не хотів проговорювати це питання і радив би всім не звертати на такі сценарії увагу".

Цьому передувало: 11 квітня видання The New York Times повідомило, що в одному зі "злитих" документів Пентагону нібито йдеться про чотири "диких" сценарії і ймовірний їх вплив на перебіг війни РФ проти України. Серед сценаріїв: смерть президента України Володимира Зеленського, смерть російського диктатора Володимира Путіна, зміна керівництва в збройних силах РФ та удар України по Кремлю. 

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Останній сценарій, як стверджує видання, особливо непокоїть адміністрацію Джо Байдена й є однією з причин, чому Вашингтон "неохоче передає Києву ракети більшої дальності".

Теми: витіквійнаСШАДанілов
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