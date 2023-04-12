Секретарь СНБО о четырех "диких сценариях" относительно войны: Это опасно

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов назвал опасной публикацию издания "The New York Times" о четырех сценариях фатальных событий, которые якобы рассматривали в США как гипотетические факторы влияния на ход войны России против Украины.

Источник: Алексей Данилов в эфире национального телемарафона, которого цитирует "Радио Свобода"

Прямая речь: "Все, кто комментируют сейчас, если они не являются военными экспертами, это их личное мнение на те или иные процессы, которые происходят... Я не знаю, для чего они это сделали.

Реклама:

Первое – это точно не наш сценарий. Это так называемые апокалиптические сценарии, где невозможное может происходить. Именно от этого надо отталкиваться. Все эти четыре сценария крайне сложны и должны быть определенные обстоятельства, чтобы они начинали двигаться.

Это довольно неприятная вещь, когда пишут о тех или иных руководителях нашей страны. Я не знаю вообще, для чего это появилось. Это очень опасная вещь. Я бы не хотел проговаривать этот вопрос и советовал бы всем не обращать на такие сценарии внимание".

Этому предшествовало: 11 апреля издание "The New York Times" сообщило, что в одном из "слитых" документов Пентагона якобы говорится о четырех "диких" сценариях и их вероятном влиянии на ход войны РФ против Украины. Среди сценариев: смерть президента Украины Владимира Зеленского, смерть российского диктатора Владимира Путина, смена руководства в вооруженных силах РФ и удар Украины по Кремлю.

ВИДЕО ДНЯ

Последний сценарий, как утверждает издание, особенно беспокоит администрацию Джо Байдена и является одной из причин, почему Вашингтон "неохотно передает Киеву ракеты большей дальности".