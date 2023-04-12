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Нові санкції США торкнулися понад 120 компаній і фізосіб із понад 20 країн – Блінкен

Олена РощінаСереда, 12 квітня 2023, 23:58
Нові санкції США торкнулися понад 120 компаній і фізосіб із понад 20 країн – Блінкен
Ентоні Блінкен, фото Getty Images

12 квітня Державний департамент США та Міністерство фінансів США запровадили санкції проти понад 120 юридичних та фізичних осіб у понад 20 країнах та юрисдикціях у зв'язку зі вторгненням Російської Федерації в Україну, включно з особами, які сприяють ухиленню від санкцій.

Джерело: держсекретар США Ентоні Блінкен, сайт Держдепу

Деталі: Раніше повідомлялося, що черговий пакет санкцій загалом охоплює понад 80 фізичних та юридичних осіб.

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Блінкен зазначив, що в координації з Великою Британією Сполучені Штати націлені на мережу ухилення від санкцій, яка підтримує одного з найбагатших російських мільярдерів Алішера Усманова, на якого минулого року США наклали санкції. 

Окрім пов'язаної з Усмановим мережі ухилення від санкцій, також ідеться про USM Holding – основну структуру, через яку цей олігарх володіє й керує більшістю своїх компаній.

Крім того, Держдеп США запроваджує санкції проти двох російських організацій, які підтримують зусилля Росії з підриву суверенітету і територіальної цілісності України через мілітаризацію та індоктринацію школярів. Це: Всеросійський дитячо-юнацький військово-патріотичний громадський рух "Юнармія" та Державна бюджетна освітня установа додаткової освіти окупованого Криму "Кримський патріотичний центр".

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Також до переліку внесено декілька організацій, що працюють в оборонному секторі російської економіки та підтримують війну Росії проти України, включаючи нову російську приватну військову компанію та фірму з Китаю (Spacety), яка надавала супутникові знімки місць в Україні організаціям, пов'язаним з ПВК "Вагнер".

Крім того, США включили у список осіб, пов'язаних із російською державною корпорацією з атомної енергії "Росатом", адже Росія використовує експорт енергії, в тому числі в ядерному секторі, для здійснення політичного та економічного тиску на своїх "клієнтів" по всьому світу.

Блінкен додав, що США продовжать вживати заходи проти Росії та тих, хто підтримує її війну в Україні, включаючи подальшу реалізацію зобов'язань G7 щодо запровадження суворих наслідків для акторів із третіх країн.

Теми: санкціїСШАРосіявійна
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