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Новые санкции США коснулись более 120 компаний и физлиц из более чем 20 стран – Блинкен

Елена РощинаСреда, 12 апреля 2023, 23:58
Новые санкции США коснулись более 120 компаний и физлиц из более чем 20 стран – Блинкен
Энтони Блинкен, фото Getty Images

12 апреля Государственный департамент США и Министерство финансов США ввели санкции против более 120 юридических и физических лиц в более чем 20 странах и юрисдикциях в связи со вторжением Российской Федерации в Украину, включая лиц, которые способствуют уклонению от санкций.

Источник: госсекретарь США Энтони Блинкен, сайт Госдепа

Детали: Ранее сообщалось, что очередной пакет санкций в целом охватывает более 80 физических и юридических лиц.

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Блинкен отметил, что в координации с Великобританией Соединенные Штаты нацелены на сеть уклонения от санкций, которая поддерживает одного из самых богатых российских миллиардеров Алишера Усманова, на которого в прошлом году США наложили санкции. 

Кроме связанной с Усмановым сети уклонения от санкций, также речь идет об USM Holding – основной структуре, через которую этот олигарх владеет и управляет большинством своих компаний.

Кроме того, Госдеп США вводит санкции против двух российских организаций, которые поддерживают усилия России по подрыву суверенитета и территориальной целостности Украины через милитаризацию и индоктринацию школьников. Это: Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение "Юнармия" и Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования оккупированного Крыма "Крымский патриотический центр".

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Также в перечень внесены несколько организаций, работающих в оборонном секторе российской экономики и поддерживающих войну России против Украины, включая новую российскую частную военную компанию и фирму из Китая (Spacety), которая предоставляла спутниковые снимки мест в Украине организациям, связанным с ЧВК "Вагнер".

Кроме того, США включили в список лица, связанные с российской государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом", так как Россия использует экспорт энергии, в том числе в ядерном секторе, для осуществления политического и экономического давления на своих "клиентов" по всему миру.

Блинкен добавил, что США продолжат принимать меры против России и тех, кто поддерживает ее войну в Украине, включая дальнейшую реализацию обязательств G7 по введению строгих последствий для акторов из третьих стран.

Темы: санкцииСШАРосcиявойна
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