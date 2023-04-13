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Кремлівська кампанія русифікації шкодить самій Росії – ISW

Ольга Глущенко Четвер, 13 квітня 2023, 03:58
Кремлівська кампанія русифікації шкодить самій Росії – ISW
Кремль. ілюстративне фото Vida Press nuotr

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вказують на те, що кампанія Кремля з русифікації, як внутрішньої, так і в Україні, є шкідливою для самої Росії.

Джерело: ISW

Деталі: Кремлівська кампанія русифікації в Україні приносить шкоду самій Росії, посилюючи пронаціоналістичну ідеологію і критику національних меншин у Росії.

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У звіті інституту зазначають: війна в Україні дала можливість найбільш агресивним медійним особам консолідувати свою ідеологію і проєктувати її як на український народ, так і на неслов'янські меншини в самій Росії. Ця тенденція, ймовірно, посилюватиметься в міру продовження війни і переживе її, "пронизуючи російський внутрішній простір на довгі роки".

Аналітики також додають, що російські чиновники постійно обирають мігрантів та етнічні меншини "в якості мішеней" для поповнення і формування збройних сил, що значною мірою "перекладає військовий тягар русифікації в Україні на громади та окремих осіб, які є його мішенями всередині країни".

Непоодинокі випадки ксенофобії та расизму в РФ, вважають в інституті, ілюструють суть внутрішньої русифікації.

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У цьому контексті фахівці нагадують, що голова слідчого комітету РФ Олександр Бастрикін раніше закликав військове керівництво цілеспрямовано набирати мігрантів з Центральної Азії та Кавказу, які отримали російське громадянство, оскільки ці мігранти мають "конституційний обов'язок захищати країну, яка їх прийняла".

Військові експерти звертають увагу і на те, що російська пронаціоналістична спільнота "продовжує прославляти звірства і виступати за посилення жорстокості".

Російські військові блогери відреагували на розповсюджені кадри, на яких російський солдат відрізає голову українському військовополоненому.

Зокрема, зазначають у звіті, телеграм-канал, пов'язаний з "Вагнером", спробував виправдати відрізання голови, стверджуючи, що обидві сторони вдаються до жорстоких дій.

"Постійне використання російськими військами подібної насильницької тактики та її підтримка у російському інформаційному просторі підриває професіоналізм та дисципліну у лавах російських військових", – підсумовують в огляді ISW.

Основні висновки ISW за 12 квітня:

  • Кремлівська кампанія русифікації в Україні обертається проти самої Росії.
  • Внутрішні наслідки прийняття ідеології русифікації проявляються у реакції на етнічні меншини в Росії.
  • Російська пронаціоналістична спільнота продовжує прославляти звірства і виступати за посилення жорстокості.
  • Війська РФ провели обмежені наземні атаки поблизу Кремінної.
  • Також вони продовжили наземні атаки в Бахмуті, навколо нього, а також вздовж лінії Авдіївка-Донецьк.
  • Крім того, загарбники продовжують будувати оборонні споруди в окупованій Запорізькій області та Криму.
  • Російські чиновники продовжують просувати закон, спрямований на підвищення ефективності вручення повісток і боротьбу з ухильниками від призову до армії.
  • Центр національного спротиву оприлюднив звіт, в якому детально описуються масштаби незаконної депортації українських дітей з Донбасу в Російську Федерацію.

Теми: війнаРосія
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