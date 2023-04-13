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Кремлевская кампания русификации вредит самой России – ISW

Ольга ГлущенкоЧетверг, 13 апреля 2023, 03:58
Кремлевская кампания русификации вредит самой России – ISW
Кремль. иллюстративное фото Vida Press nuotr

Аналитики Института изучения войны (ISW) указывают на то, что кампания Кремля по русификации, как внутренней, так и в Украине, является вредной для самой России.

Источник: ISW

Детали: Кремлевская кампания русификации в Украине приносит вред самой России, усиливая пронационалистическую идеологию и критику национальных меньшинств в России.

В отчете института отмечают: война в Украине дала возможность наиболее агрессивным медийным лицам консолидировать свою идеологию и проецировать ее как на украинский народ, так и на неславянские меньшинства в самой России. Эта тенденция, вероятно, будет усиливаться по мере продолжения войны и переживет ее, "пронизывая российское внутреннее пространство на долгие годы".

Аналитики также добавляют, что российские чиновники постоянно выбирают мигрантов и этнические меньшинства "в качестве мишеней" для пополнения и формирования вооруженных сил, что в значительной степени "перекладывает военное бремя русификации в Украине на общины и отдельных лиц, которые являются его мишенями внутри страны".

Нередкие случаи ксенофобии и расизма в РФ, считают в институте, иллюстрируют суть внутренней русификации.

В этом контексте специалисты напоминают, что глава следственного комитета РФ Александр Бастрыкин ранее призвал военное руководство целенаправленно набирать мигрантов из Центральной Азии и Кавказа, получивших российское гражданство, поскольку эти мигранты имеют "конституционный долг защищать страну, которая их приняла".

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Военные эксперты обращают внимание и на то, что российское пронационалистическое сообщество "продолжает прославлять зверства и выступать за усиление жестокости".

Российские военные блогеры отреагировали на распространенные кадры, на которых российский солдат отрезает голову украинскому военнопленному.

В частности, отмечается в отчете, телеграм-канал, связанный с "Вагнером", попытался оправдать отрезание головы, утверждая, что обе стороны прибегают к жестоким действиям.

"Постоянное использование российскими войсками подобной насильственной тактики и ее поддержка в российском информационном пространстве подрывает профессионализм и дисциплину в рядах российских военных", - заключают в обзоре ISW.

Основные выводы ISW за 12 апреля:

  • Кремлевская кампания русификации в Украине оборачивается против самой России.
  • Внутренние последствия принятия идеологии русификации проявляются в реакции на этнические меньшинства в России.
  • Российское пронационалистическое сообщество продолжает прославлять зверства и выступать за усиление жестокости.
  • Войска РФ провели ограниченные наземные атаки вблизи Кременной.
  • Также они продолжили наземные атаки в Бахмуте, вокруг него, а также вдоль линии Авдеевка-Донецк.
  • Кроме того, захватчики продолжают строить оборонительные сооружения в оккупированной Запорожской области и Крыму.
  • Российские чиновники продолжают продвигать закон, направленный на повышение эффективности вручения повесток и борьбу с уклонистами от призыва в армию.
  • Центр национального сопротивления обнародовал отчет, в котором подробно описываются масштабы незаконной депортации украинских детей из Донбасса в Российскую Федерацию.

Темы: войнаРосcия
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