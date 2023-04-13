Кремлевская кампания русификации вредит самой России – ISW
Аналитики Института изучения войны (ISW) указывают на то, что кампания Кремля по русификации, как внутренней, так и в Украине, является вредной для самой России.
Источник: ISW
Детали: Кремлевская кампания русификации в Украине приносит вред самой России, усиливая пронационалистическую идеологию и критику национальных меньшинств в России.
В отчете института отмечают: война в Украине дала возможность наиболее агрессивным медийным лицам консолидировать свою идеологию и проецировать ее как на украинский народ, так и на неславянские меньшинства в самой России. Эта тенденция, вероятно, будет усиливаться по мере продолжения войны и переживет ее, "пронизывая российское внутреннее пространство на долгие годы".
Аналитики также добавляют, что российские чиновники постоянно выбирают мигрантов и этнические меньшинства "в качестве мишеней" для пополнения и формирования вооруженных сил, что в значительной степени "перекладывает военное бремя русификации в Украине на общины и отдельных лиц, которые являются его мишенями внутри страны".
Нередкие случаи ксенофобии и расизма в РФ, считают в институте, иллюстрируют суть внутренней русификации.
В этом контексте специалисты напоминают, что глава следственного комитета РФ Александр Бастрыкин ранее призвал военное руководство целенаправленно набирать мигрантов из Центральной Азии и Кавказа, получивших российское гражданство, поскольку эти мигранты имеют "конституционный долг защищать страну, которая их приняла".
Военные эксперты обращают внимание и на то, что российское пронационалистическое сообщество "продолжает прославлять зверства и выступать за усиление жестокости".
Российские военные блогеры отреагировали на распространенные кадры, на которых российский солдат отрезает голову украинскому военнопленному.
В частности, отмечается в отчете, телеграм-канал, связанный с "Вагнером", попытался оправдать отрезание головы, утверждая, что обе стороны прибегают к жестоким действиям.
"Постоянное использование российскими войсками подобной насильственной тактики и ее поддержка в российском информационном пространстве подрывает профессионализм и дисциплину в рядах российских военных", - заключают в обзоре ISW.
Основные выводы ISW за 12 апреля:
- Кремлевская кампания русификации в Украине оборачивается против самой России.
- Внутренние последствия принятия идеологии русификации проявляются в реакции на этнические меньшинства в России.
- Российское пронационалистическое сообщество продолжает прославлять зверства и выступать за усиление жестокости.
- Войска РФ провели ограниченные наземные атаки вблизи Кременной.
- Также они продолжили наземные атаки в Бахмуте, вокруг него, а также вдоль линии Авдеевка-Донецк.
- Кроме того, захватчики продолжают строить оборонительные сооружения в оккупированной Запорожской области и Крыму.
- Российские чиновники продолжают продвигать закон, направленный на повышение эффективности вручения повесток и борьбу с уклонистами от призыва в армию.
- Центр национального сопротивления обнародовал отчет, в котором подробно описываются масштабы незаконной депортации украинских детей из Донбасса в Российскую Федерацию.