Вілкул тепер бачить Україну лише у НАТО і не вірить в існування "хороших росіян"

Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул вважає, що поняття "хороші росіяни" - це технологія, якою намагаються виправдати країну-агресора.

Джерело: Вілкул в інтерв’ю "Українській правді"

Деталі: В інтерв’ю Вілкул розповів, що раніше "щиро вірив, що для України можлива модель Фінляндії, Швеції, Австрії".

Пряма мова: "Я щиро вірив, що це можливо. І, до речі, в це вірила велика частина країни. Але після повномасштабної збройної агресії Росії все втратило сенс. Я завжди розумів, що Росія – це дуже небезпечний сусід, тому що суть Росії – це імперія. А імперія завжди живе через розширення, поглинання, експансію.

Через це я вважав, що для України найкращий баланс – це позаблоковість. Тому так, я помилявся. Сьогодні це вже не грає жодної ролі. Тому для нас єдина можлива опція на майбутнє, щоб наші діти й онуки не воювали – це входження в систему колективної безпеки НАТО.

А ще краще для нас – це розподіл Росії на 5-6 менших держав, і менш агресивних".

Деталі: На запитання, чи існують "хороші росіяни" Вілкул відповів "я вважаю, що ні".

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Пряма мова: "Вважаю, що "хороші росіяни" – це технологія, яка частково виправдовує Росію. "Ну, там не всі погані, є там і хороші росіяни". Я вважаю, що це технологія, яка їх виправдовує. "Хороші росіяни" привели до влади і підтримують поганого Путіна. Так не буває. Тобто вважаю, що не існує".