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Вилкул теперь видит Украину только в НАТО и не верит в существование "хороших русских"

Роман Кравец, Александр ШумилинЧетверг, 13 апреля 2023, 09:47
Вилкул теперь видит Украину только в НАТО и не верит в существование хороших русских
Фото: УП

Глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул считает, что понятие "хорошие русские" - это технология, которой пытаются оправдать страну-агрессора.   

Источник: Вилкул в интервью "Украинской правде"

Детали: В интервью Вилкул рассказал, что раньше "искренне верил, что для Украины возможна модель Финляндии, Швеции, Австрии".

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Прямая речь: "Я искренне верил, что это возможно. И, кстати, в это верила большая часть страны. Но после полномасштабной вооруженной агрессии России все потеряло смысл.

Я всегда понимал, что Россия - это очень опасный сосед, потому что суть России - это империя. А империя всегда живет через расширение, поглощение, экспансию. 

Поэтому я считал, что для Украины лучший баланс - это внеблоковость. Поэтому да, я ошибался. Сегодня это уже не играет никакой роли. Поэтому для нас единственная возможная опция на будущее, чтобы наши дети и внуки не воевали - это вхождение в систему коллективной безопасности НАТО.

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А еще лучше для нас - это разделение России на 5-6 меньших государств, и менее агрессивных".

Детали: На вопрос, существуют ли "хорошие русские" Вилкул ответил "я считаю, что нет".

Прямая речь: "Считаю, что "хорошие русские" - это технология, которая частично оправдывает Россию. "Ну, там не все плохие, есть там и хорошие русские". Я считаю, что это технология, которая их оправдывает. "Хорошие русские" привели к власти и поддерживают плохого Путина. Так не бывает. То есть считаю, что не существует".

Темы: НАТОВилкул
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