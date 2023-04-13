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Сирський показав "чудову роботу" захисників поблизу Бахмута

Ірина БалачукЧетвер, 13 квітня 2023, 10:30
Сирський показав чудову роботу захисників поблизу Бахмута
Скриншот з відео

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що українські оборонці знищили російський склад з боєприпасами на Бахмутському напрямку.

Джерело: Сирський у Telegram

Пряма мова Сирського: "Воїни 45 ОАБр у співпраці з аеророзвідкою 56 ОМБр якісно відпрацювали по ворожому складу БК на Бахмутському напрямку. Чудова робота".

Деталі: Командувач Сухопутних військ також виклав у мережу відео, на якому після ударів палає російський склад.

Теми: БахмутРосіявійна
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