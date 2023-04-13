Сырский показал "замечательную работу" защитников вблизи Бахмута

Командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сирский сообщил, что украинские защитники уничтожили российский склад с боеприпасами на Бахмутском направлении.

Источник: Сырский в Telegram

Прямая речь Сырского: "Воины 45 ОАБр в сотрудничестве с аэроразведкой 56 ОМБр качественно отработали по вражескому складу БК на Бахмутском направлении. Замечательная работа".

Детали: Командующий Сухопутных войск также выложил в сеть видео, на котором после ударов пылает российский склад.