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Сырский показал "замечательную работу" защитников вблизи Бахмута

Ирина БалачукЧетверг, 13 апреля 2023, 10:30
Сырский показал замечательную работу защитников вблизи Бахмута
Скриншот из видео

Командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сирский сообщил, что украинские защитники уничтожили российский склад с боеприпасами на Бахмутском направлении.

Источник: Сырский в Telegram

Прямая речь Сырского: "Воины 45 ОАБр в сотрудничестве с аэроразведкой 56 ОМБр качественно отработали по вражескому складу БК на Бахмутском направлении. Замечательная работа".

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Детали: Командующий Сухопутных войск также выложил в сеть видео, на котором после ударов пылает российский склад.

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Темы: БахмутРосcиявойна
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