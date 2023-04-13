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Кулеба – за інтеграцію ПРО і ППО України з системами союзників по НАТО в Чорному і Балтійському морях

"Європейська правда"Четвер, 13 квітня 2023, 11:49

Глава МЗС Дмитро Кулеба підтримав ідею інтеграції протиракетної і протиповітряної оборони України з системами союзників по НАТО у Чорному і Балтійському морях.

Про це він заявив на Чорноморській безпековій конференції в Бухаресті, повідомляє "Європейська правда".

За словами Кулеби, війна в Україні довела, що безпека регіону є неподільною.

"Ракети, запущені Росією по Україні, загрожують сусіднім Польщі, Румунії та Молдові. Російські удари по українській енергосистемі спровокували відключення електроенергії в Молдові", – зазначив він.

"Нам потрібно разом вирішувати спільну російську проблему. Наприклад, я підтримую ідею експертів щодо інтеграції систем протиповітряної та протиракетної оборони України з системами союзників по НАТО в Чорному та Балтійському морях. Для України також має сенс бути частиною Європейської оборонної ініціативи, і я нещодавно порушував це питання в розмові з Жозепом Боррелем", – сказав міністр.

За його словами, усі ці кроки важливі зараз, але ще більше – після того, як Україна звільнить свої території.

"Перемога України буде перемогою для всіх нас. Щоб наблизити цей день, нам потрібно мати стратегічну витримку і приймати принципові рішення", – наголосив Кулеба.

ВІДЕО ДНЯ

Як повідомлялося, Кулеба заявив, що мир не буде тривалим, якщо Росія збереже контроль над тією чи іншою частиною України, зокрема Кримом.

Теми: НАТОУкраїнаЧорне мореППО
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