Кулеба – за интеграцию ПРО и ПВО Украины с системами союзников по НАТО в Черном и Балтийском морях

Глава МИД Дмитрий Кулеба поддержал идею интеграции противоракетной и противовоздушной обороны Украины с системами союзников по НАТО в Черном и Балтийском морях.

Об этом он заявил на Черноморской конференции по безопасности в Бухаресте, сообщает "Европейская правда".

По словам Кулебы, война в Украине доказала, что безопасность региона неделима.

"Ракеты, запущенные Россией по Украине, угрожают соседним Польше, Румынии и Молдове. Российские удары по украинской энергосистеме спровоцировали отключение электроэнергии в Молдове", – отметил он.

"Нам нужно вместе решать общую российскую проблему. Например, я поддерживаю идею экспертов по интеграции систем противовоздушной и противоракетной обороны Украины с системами союзников по НАТО в Черном и Балтийском морях. Для Украины также есть смысл быть частью Европейской оборонной инициативы, и я недавно поднимал этот вопрос с Жозепом Боррелем", – сказал министр.

По его словам, все эти шаги важны сейчас, но еще больше – после того, как Украина освободит свои территории.

"Победа Украины будет победой для всех нас. Чтобы приблизить этот день, нам нужно иметь стратегическую выдержку и принимать принципиальные решения", – подчеркнул Кулеба.

ВИДЕО ДНЯ

Как сообщалось, Кулеба заявил, что мир не будет продолжительным, если Россия сохранит контроль над той или иной частью Украины, в частности Крымом.