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УПЦ МП поскаржилася в поліцію на зіркових коміків "Кварталу 95"

Альона Мазуренко Четвер, 13 квітня 2023, 12:21
УПЦ МП поскаржилася в поліцію на зіркових коміків Кварталу 95
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В УПЦ МП написали заяву в поліцію на коміків "Кварталу 95" Олександра Пікалова та Євгена Кошового через невдалі, на думку московського патріархату, жарти про УПЦ МП.

Джерело: пресслужба УПЦ МП

Дослівно: "Слідчий відділ Печерського УП ГУНП в м. Києві нарешті розпочав досудове розслідування по факту висловлювань Пікалова О. В. та Кошового Є. В. у передачі "Байрактар News", які містили у собі приниження честі та гідності громадян відповідно до їхніх релігійних переконань...

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Більше того, ці громадяни вдалися до пропаганди фізичного насильства стосовно священнослужителів УПЦ, натякаючи на те, що це не буде коштувати їм більше, аніж 100 грн".

Деталі: В УПЦ МП стверджують, що у передачі "Байрактар News" від 7 грудня 2022 року ведучі Олександр Пікалов та Євген Кошовий дозволили собі зневажливо висловитися про церкву і віру в Бога.

У московському патріархаті також зацитували слова коміків: "Було б добре мати відповідний прайс-лист: плюнути в священника УПЦ МП – 20 грн, залишити "святе писання" цвяхом на позашляховику – 50 грн, вдарити по лівій щоці і автоматично по правій – 100 грн".

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Повідомляється, що внаслідок цього за останні місяці зросла кількість випадків застосування фізичної сили щодо священнослужителів УПЦ МП.

Тому юридичний відділ УПЦ МП вирішив звернутися до поліції і навіть закликають вірян приєднатися до скарги.

Нагадаємо: 

  • У Чернівцях вночі двічі вдарили в обличчя єпископа Івано-Франківського і Коломийського УПЦ МП Никиту (Сторожука), якого раніше СБУ заскочила з 17-річним хористом.

Теми: УПЦ МПКвартал церкваполіція
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