УПЦ МП поскаржилася в поліцію на зіркових коміків "Кварталу 95"

В УПЦ МП написали заяву в поліцію на коміків "Кварталу 95" Олександра Пікалова та Євгена Кошового через невдалі, на думку московського патріархату, жарти про УПЦ МП.

Джерело: пресслужба УПЦ МП

Дослівно: "Слідчий відділ Печерського УП ГУНП в м. Києві нарешті розпочав досудове розслідування по факту висловлювань Пікалова О. В. та Кошового Є. В. у передачі "Байрактар News", які містили у собі приниження честі та гідності громадян відповідно до їхніх релігійних переконань...

Більше того, ці громадяни вдалися до пропаганди фізичного насильства стосовно священнослужителів УПЦ, натякаючи на те, що це не буде коштувати їм більше, аніж 100 грн".

Деталі: В УПЦ МП стверджують, що у передачі "Байрактар News" від 7 грудня 2022 року ведучі Олександр Пікалов та Євген Кошовий дозволили собі зневажливо висловитися про церкву і віру в Бога.

У московському патріархаті також зацитували слова коміків: "Було б добре мати відповідний прайс-лист: плюнути в священника УПЦ МП – 20 грн, залишити "святе писання" цвяхом на позашляховику – 50 грн, вдарити по лівій щоці і автоматично по правій – 100 грн".

Повідомляється, що внаслідок цього за останні місяці зросла кількість випадків застосування фізичної сили щодо священнослужителів УПЦ МП.

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Тому юридичний відділ УПЦ МП вирішив звернутися до поліції і навіть закликають вірян приєднатися до скарги.

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