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УПЦ МП пожаловалась в полицию на звездных комиков "Квартала 95"

Алена МазуренкоЧетверг, 13 апреля 2023, 12:21
УПЦ МП пожаловалась в полицию на звездных комиков Квартала 95
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В УПЦ МП написали заявление в полицию на комиков "Квартала 95" Александра Пикалова и Евгения Кошевого из-за неудачных, по мнению московского патриархата, шуток об УПЦ МП.

Источник: пресс-служба УПЦ МП

Дословно: "Следственный отдел Печерского УП ГУНП в г. Киеве наконец начал досудебное расследование по факту высказываний Пикалова А. В. и Кошевого Е. В. в передаче "Байрактар News", которые содержали в себе унижение чести и достоинства граждан в соответствии с их религиозными убеждениями...

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Более того, эти граждане прибегли к пропаганде физического насилия в отношении священнослужителей УПЦ, намекая на то, что это не будет стоить им больше, чем 100 грн".

Детали: В УПЦ МП утверждают, что в передаче "Байрактар News" от 7 декабря 2022 года ведущие Александр Пикалов и Евгений Кошевой позволили себе пренебрежительно высказаться о церкви и вере в Бога.

В московском патриархате также процитировали слова комиков: "Было бы хорошо иметь соответствующий прайс-лист: плюнуть в священника УПЦ МП - 20 грн, оставить "святое писание" гвоздем на внедорожнике - 50 грн, ударить по левой щеке и автоматически по правой - 100 грн".

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Сообщается, что вследствие этого за последние месяцы возросло количество случаев применения физической силы в отношении священнослужителей УПЦ МП.

Поэтому юридический отдел УПЦ МП решил обратиться в полицию и даже призывают верующих присоединиться к жалобе.

Напомним: 

  • В Черновцах ночью дважды ударили в лицо епископа Ивано-Франковского и Коломыйского УПЦ МП Никиту (Сторожука), которого ранее СБУ застала с 17-летним хористом.

Темы: УПЦ МПКвартал церковьполиция
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