Путіна потрібно ліквідувати – Вілкул

Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул переконаний, що президента Росії Володимира Путіна необхідно ліквідувати.

Джерело: Вілкул в інтерв’ю "Українській правді"

Деталі: Навесні 2019 року Вілкул, відповідаючи на питання, що б він при зустрічі сказав Путіну, відповів, що нагадав би президенту РФ його ж слова про те, що російський народ і український народ – це братні народи. Також він у 2019 році запропонував би Путіну відновити "нормальні відносини між братськими народами".

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Зараз же Вілкул каже, що вбив би Путіна.

Пряма мова Вілкула: "Якби мав змогу його вбити, я б його вбив. Відбувається повномасштабна агресія. Кляті орки руйнують наші домівки, села, міста.

Насправді я вірю, що кінець війни може наблизити лише кількість гробів, які звідси поїдуть в Російську Федерацію".

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Деталі: На уточнююче запитання, Вілкул відповів, що нічого б не говорив Путіну. "Його треба ліквідувати", - сказав він.