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Путина нужно ликвидировать - Вилкул

"Украинская правда"Четверг, 13 апреля 2023, 12:22
Путина нужно ликвидировать - Вилкул
Фото: УП

Председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул убежден, что президента России Владимира Путина необходимо ликвидировать.

Источник: Вилкул в интервью "Украинской правде"

Детали: Весной 2019 года Вилкул, отвечая на вопрос, что бы он при встрече сказал Путину, ответил, что напомнил бы президенту РФ его же слова о том, что русский народ и украинский народ - это братские народы. Также он в 2019 году предложил бы Путину восстановить "нормальные отношения между братскими народами".

Сейчас же Вилкул говорит, что убил бы Путина.

Прямая речь Вилкула: "Если бы имел возможность его убить, я бы его убил. Происходит полномасштабная агрессия. Проклятые орки разрушают наши дома, села, города.

На самом деле я верю, что конец войны может приблизить только количество гробов, которые отсюда поедут в Российскую Федерацию".

Детали: На уточняющий вопрос, Вилкул ответил, что ничего бы не говорил Путину. "Его надо ликвидировать", - сказал он.

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Темы: ПутинВилкул
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