Таємні документи свідчать, що ФСБ і Міноборони РФ ворогують через втрати Росії – NYT

Оприлюднені таємні документи американської розвідки свідчать, що російська ФСБ конфліктує із Міністерством оборони РФ через замовчування реальних втрат Росії.

Джерело: The New York Times

Деталі: Видання вказує, що секретні розвідувальні документи, опубліковані в мережі, свідчать про жорстку боротьбу всередині російської влади.

З них випливає, що Федеральна служба безпеки РФ звинувачує військових у приховуванні масштабів втрат, яких зазнала Росія. Робиться висновок, що військові Міноборони РФ не хочуть повідомляти погані новини вищому командуванню.

Дані у документах збиралися з перехоплених комунікацій всередині російських силовиків.

Дослівно: "Запис, датований 28 лютого в документі з низкою оновлень про війну в Україні та інших гарячих точках світу, схоже, ґрунтується на електронних перехопленнях, зібраних американськими розвідувальними службами".

"Витік інформації про кількість жертв дає мало контексту для висновків співробітників розвідки, але вказує, що ФСБ ставить під сумнів дані Міністерства оборони в ході дискусій в російському уряді".

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Деталі: В документах американських спецслужб зазначається, що ФСБ "підрахувала, що фактична кількість поранених і вбитих в ході бойових дій росіян наближається до 110 000". Водночас у документі не уточнюються цифри втрат, які Міноборони РФ поширює в уряді.

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