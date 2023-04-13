Таємні документи свідчать, що ФСБ і Міноборони РФ ворогують через втрати Росії – NYT
Оприлюднені таємні документи американської розвідки свідчать, що російська ФСБ конфліктує із Міністерством оборони РФ через замовчування реальних втрат Росії.
Джерело: The New York Times
Деталі: Видання вказує, що секретні розвідувальні документи, опубліковані в мережі, свідчать про жорстку боротьбу всередині російської влади.
З них випливає, що Федеральна служба безпеки РФ звинувачує військових у приховуванні масштабів втрат, яких зазнала Росія. Робиться висновок, що військові Міноборони РФ не хочуть повідомляти погані новини вищому командуванню.
Дані у документах збиралися з перехоплених комунікацій всередині російських силовиків.
Дослівно: "Запис, датований 28 лютого в документі з низкою оновлень про війну в Україні та інших гарячих точках світу, схоже, ґрунтується на електронних перехопленнях, зібраних американськими розвідувальними службами".
"Витік інформації про кількість жертв дає мало контексту для висновків співробітників розвідки, але вказує, що ФСБ ставить під сумнів дані Міністерства оборони в ході дискусій в російському уряді".
Деталі: В документах американських спецслужб зазначається, що ФСБ "підрахувала, що фактична кількість поранених і вбитих в ході бойових дій росіян наближається до 110 000". Водночас у документі не уточнюються цифри втрат, які Міноборони РФ поширює в уряді.
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Передісторія:
- Раніше The New York Times повідомляло, що у злитих в мережу документів є інформація, що Розвідувальне управління Міністерства оборони США розглядало сценарії розвитку війни в Україні у випадку так званих "диких", тобто малоймовірних, подій.
- Міністр оборони США Ллойд Остін 11 квітня заявив, що Сполучені Штати будуть розслідувати нещодавній витік секретних документів, поки не буде знайдено його джерело.
- Журналісти The Washington Post дізналися, що за масштабним витоком таємних документів розвідки СШАможе стояти співробітник американської військової бази, який нібито зливав їх у мережу без особливих цілей та не зовсім усвідомлюючи наслідки.