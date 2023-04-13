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Таємні документи свідчать, що ФСБ і Міноборони РФ ворогують через втрати Росії – NYT

"Українська правда"Четвер, 13 квітня 2023, 13:27
Таємні документи свідчать, що ФСБ і Міноборони РФ ворогують через втрати Росії – NYT
ЕМБЛЕМА РОЗВІДКИ США. ФОТО GETTY IMAGES

Оприлюднені таємні документи американської розвідки свідчать, що російська ФСБ конфліктує із Міністерством оборони РФ через замовчування реальних втрат Росії.

Джерело: The New York Times

Деталі: Видання вказує, що секретні розвідувальні документи, опубліковані в мережі, свідчать про жорстку боротьбу всередині російської влади.

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З них випливає, що Федеральна служба безпеки РФ звинувачує військових у приховуванні масштабів втрат, яких зазнала Росія. Робиться висновок, що військові Міноборони РФ не хочуть повідомляти погані новини вищому командуванню.

Дані у документах збиралися з перехоплених комунікацій всередині російських силовиків.

Дослівно: "Запис, датований 28 лютого в документі з низкою оновлень про війну в Україні та інших гарячих точках світу, схоже, ґрунтується на електронних перехопленнях, зібраних американськими розвідувальними службами".

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"Витік інформації про кількість жертв дає мало контексту для висновків співробітників розвідки, але вказує, що ФСБ ставить під сумнів дані Міністерства оборони в ході дискусій в російському уряді".

Деталі: В документах американських спецслужб зазначається, що ФСБ "підрахувала, що фактична кількість поранених і вбитих в ході бойових дій росіян наближається до 110 000". Водночас у документі не уточнюються цифри втрат, які Міноборони РФ поширює в уряді.

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Передісторія:

  • Раніше The New York Times повідомляло, що у злитих в мережу документів є інформація, що Розвідувальне управління Міністерства оборони США розглядало сценарії розвитку війни в Україні у випадку так званих "диких", тобто малоймовірних, подій. 
  • Міністр оборони США Ллойд Остін 11 квітня заявив, що Сполучені Штати будуть розслідувати нещодавній витік секретних документів, поки не буде знайдено його джерело.
  • Журналісти The Washington Post дізналися, що за масштабним витоком таємних документів розвідки СШАможе стояти співробітник американської військової бази, який нібито зливав їх у мережу без особливих цілей та не зовсім усвідомлюючи наслідки. 

Теми: РосіяФСБМіноборони
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