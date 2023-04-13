Тайные документы свидетельствуют, что ФСБ и Минобороны РФ враждуют из-за потерь России - NYT
Обнародованные секретные документы американской разведки свидетельствуют, что российская ФСБ конфликтует с Министерством обороны РФ из-за замалчивания реальных потерь России.
Источник: The New York Times
Детали: Издание указывает, что секретные разведывательные документы, опубликованные в сети, свидетельствуют о жесткой борьбе внутри российской власти.
Из них следует, что Федеральная служба безопасности РФ обвиняет военных в сокрытии масштабов потерь, которые понесла Россия. Делается вывод, что военные Минобороны РФ не хотят сообщать плохие новости вышестоящему командованию.
Данные в документах собирались из перехваченных коммуникаций внутри российских силовиков.
Дословно: "Запись, датированная 28 февраля в документе с рядом обновлений о войне в Украине и других горячих точках мира, похоже, основывается на электронных перехватах, собранных американскими разведывательными службами".
"Утечка информации о количестве жертв дает мало контекста для выводов сотрудников разведки, но указывает, что ФСБ ставит под сомнение данные Министерства обороны в ходе дискуссий в российском правительстве".
Детали: В документах американских спецслужб отмечается, что ФСБ "подсчитала, что фактическое количество раненых и убитых в ходе боевых действий россиян приближается к 110 000". В то же время в документе не уточняются цифры потерь, которые Минобороны РФ распространяет в правительстве.
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Предыстория:
- Ранее The New York Times сообщало, что в слитых в сеть документах есть информация, что Разведывательное управление Министерства обороны США рассматривало сценарии развития войны в Украине в случае так называемых "диких", то есть маловероятных, событий.
- Министр обороны США Ллойд Остин 11 апреля заявил, что Соединенные Штаты будут расследовать недавнюю утечку секретных документов, пока не будет найден ее источник.
- Журналисты The Washington Post узнали, что за масштабной утечкой секретных документов разведки США может стоять сотрудник американской военной базы, который якобы сливал их в сеть без особых целей и не совсем осознавая последствия.