Тайные документы свидетельствуют, что ФСБ и Минобороны РФ враждуют из-за потерь России - NYT

Обнародованные секретные документы американской разведки свидетельствуют, что российская ФСБ конфликтует с Министерством обороны РФ из-за замалчивания реальных потерь России.

Источник: The New York Times

Детали: Издание указывает, что секретные разведывательные документы, опубликованные в сети, свидетельствуют о жесткой борьбе внутри российской власти.

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Из них следует, что Федеральная служба безопасности РФ обвиняет военных в сокрытии масштабов потерь, которые понесла Россия. Делается вывод, что военные Минобороны РФ не хотят сообщать плохие новости вышестоящему командованию.

Данные в документах собирались из перехваченных коммуникаций внутри российских силовиков.

Дословно: "Запись, датированная 28 февраля в документе с рядом обновлений о войне в Украине и других горячих точках мира, похоже, основывается на электронных перехватах, собранных американскими разведывательными службами".

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"Утечка информации о количестве жертв дает мало контекста для выводов сотрудников разведки, но указывает, что ФСБ ставит под сомнение данные Министерства обороны в ходе дискуссий в российском правительстве".

Детали: В документах американских спецслужб отмечается, что ФСБ "подсчитала, что фактическое количество раненых и убитых в ходе боевых действий россиян приближается к 110 000". В то же время в документе не уточняются цифры потерь, которые Минобороны РФ распространяет в правительстве.

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