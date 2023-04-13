Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Тайные документы свидетельствуют, что ФСБ и Минобороны РФ враждуют из-за потерь России - NYT

"Украинская правда"Четверг, 13 апреля 2023, 13:27
Тайные документы свидетельствуют, что ФСБ и Минобороны РФ враждуют из-за потерь России - NYT

Обнародованные секретные документы американской разведки свидетельствуют, что российская ФСБ конфликтует с Министерством обороны РФ из-за замалчивания реальных потерь России.

Источник: The New York Times

Детали: Издание указывает, что секретные разведывательные документы, опубликованные в сети, свидетельствуют о жесткой борьбе внутри российской власти.

Реклама:

Из них следует, что Федеральная служба безопасности РФ обвиняет военных в сокрытии масштабов потерь, которые понесла Россия. Делается вывод, что военные Минобороны РФ не хотят сообщать плохие новости вышестоящему командованию.

Данные в документах собирались из перехваченных коммуникаций внутри российских силовиков.

Дословно: "Запись, датированная 28 февраля в документе с рядом обновлений о войне в Украине и других горячих точках мира, похоже, основывается на электронных перехватах, собранных американскими разведывательными службами".

ВИДЕО ДНЯ

"Утечка информации о количестве жертв дает мало контекста для выводов сотрудников разведки, но указывает, что ФСБ ставит под сомнение данные Министерства обороны в ходе дискуссий в российском правительстве".

Детали: В документах американских спецслужб отмечается, что ФСБ "подсчитала, что фактическое количество раненых и убитых в ходе боевых действий россиян приближается к 110 000". В то же время в документе не уточняются цифры потерь, которые Минобороны РФ распространяет в правительстве.

Читайте также: Военная (не)тайна: что известно об утечке секретных документов США

Предыстория:

  • Ранее The New York Times сообщало, что в слитых в сеть документах есть информация, что Разведывательное управление Министерства обороны США рассматривало сценарии развития войны в Украине в случае так называемых "диких", то есть маловероятных, событий.  
  • Министр обороны США Ллойд Остин 11 апреля заявил, что Соединенные Штаты будут расследовать недавнюю утечку секретных документов, пока не будет найден ее источник.
  • Журналисты The Washington Post узнали, что за масштабной утечкой секретных документов разведки США может стоять сотрудник американской военной базы, который якобы сливал их в сеть без особых целей и не совсем осознавая последствия.

Темы: РосcияФСБМинобороны
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия

обновленоУтренняя атака на Украину: по меньшей мере 23 погибших и ,олее 100 раненых

видеоРоссия запустила 110 ракет, но мы обязательно дадим ответ - Зеленский

обновлено, фотоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Все новости...
Росcия
В Польше рассказали о поисках разведки РФ желающих работать против Варшавы
Еврокомиссия готова предоставить предложения по использованию замороженных активов РФ
Минобороны РФ пытается ограничить информацию о войне в Украине – ISW
Последние новости
15:21
Цены на нефть восстанавливаются после резкого падения
15:13
Польша привела ПВО в состояние повышенной готовности из-за объекта, залетевшего из Украины
15:06
Связи книжного бизнеса с россиянами: журналисты и OSINT-специалисты провели расследование
15:05
Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист
14:58
Умеров: С такими запасами ракет РФ может продолжить атаки по Украине
14:49
обновленоВ Украине объявили масштабную воздушную тревогу: враг выпустил крылатые ракеты
14:41
фотоУченые создали на 3D-принтере устройство для тестирования лекарств: это может прекратить тесты на животных
14:23
В России аварийно сел Boeing, который летел из Москвы: отказал двигатель
14:22
Цены на автогаз в крупных сетях АЗС за месяц упали почти на 20%
14:14
фото"Зубы дракона" вырастают на северной границе – Объединенные силы ВСУ
Все новости...
Реклама: