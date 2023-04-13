Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Тайные документы свидетельствуют, что ФСБ и Минобороны РФ враждуют из-за потерь России - NYT

"Украинская правда"Четверг, 13 апреля 2023, 13:27
Тайные документы свидетельствуют, что ФСБ и Минобороны РФ враждуют из-за потерь России - NYT

Обнародованные секретные документы американской разведки свидетельствуют, что российская ФСБ конфликтует с Министерством обороны РФ из-за замалчивания реальных потерь России.

Источник: The New York Times

Детали: Издание указывает, что секретные разведывательные документы, опубликованные в сети, свидетельствуют о жесткой борьбе внутри российской власти.

Из них следует, что Федеральная служба безопасности РФ обвиняет военных в сокрытии масштабов потерь, которые понесла Россия. Делается вывод, что военные Минобороны РФ не хотят сообщать плохие новости вышестоящему командованию.

Данные в документах собирались из перехваченных коммуникаций внутри российских силовиков.

Дословно: "Запись, датированная 28 февраля в документе с рядом обновлений о войне в Украине и других горячих точках мира, похоже, основывается на электронных перехватах, собранных американскими разведывательными службами".

"Утечка информации о количестве жертв дает мало контекста для выводов сотрудников разведки, но указывает, что ФСБ ставит под сомнение данные Министерства обороны в ходе дискуссий в российском правительстве".

ВИДЕО ДНЯ

Детали: В документах американских спецслужб отмечается, что ФСБ "подсчитала, что фактическое количество раненых и убитых в ходе боевых действий россиян приближается к 110 000". В то же время в документе не уточняются цифры потерь, которые Минобороны РФ распространяет в правительстве.

Читайте также: Военная (не)тайна: что известно об утечке секретных документов США

Предыстория:

  • Ранее The New York Times сообщало, что в слитых в сеть документах есть информация, что Разведывательное управление Министерства обороны США рассматривало сценарии развития войны в Украине в случае так называемых "диких", то есть маловероятных, событий.  
  • Министр обороны США Ллойд Остин 11 апреля заявил, что Соединенные Штаты будут расследовать недавнюю утечку секретных документов, пока не будет найден ее источник.
  • Журналисты The Washington Post узнали, что за масштабной утечкой секретных документов разведки США может стоять сотрудник американской военной базы, который якобы сливал их в сеть без особых целей и не совсем осознавая последствия.

Темы: РосcияФСБМинобороны
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Пригожин возвращает расположение Путина – ISW

Бразилия "повторяет российскую и китайскую пропаганду" о войне в Украине – Белый дом

фотоСпутник показал сгоревший украинский самолет в Судане

Украинец, совершивший самоподжог перед консульством в Кракове, умер в больнице

НАТО больше не допускает временной оккупации своей территории в случае нападения РФ – NYT

Летом 2022 года пьяный солдат расстрелял комбата морпехов николаевской бригады

Все новости...
Росcия
"Вагнер" и разведка РФ пытались проникнуть в сообщества геймеров – глава Microsoft
Россиян и белорусов допустили к соревнованиям в триатлоне
Генпрокуратура РФ заявила, что проверит видео кровавой казни военного
Последние новости
05:12
Китай готов сотрудничать с Россией и искать способ урегулирования "кризиса в Украине" – МИД
04:14
Пригожин возвращает расположение Путина – ISW
03:41
В ожидании контрнаступления оккупанты в Энергодаре разграбляют школы и детсады – сопротивление
02:58
"Ценит симметрию": NYT назвал вероятную дату выдвижения Байдена на второй срок
02:04
Бразилия "повторяет российскую и китайскую пропаганду" о войне в Украине – Белый дом
01:37
фотоВраг атаковал Никополь и громады, есть раненый
00:42
Меркель получила высшую государственную награду ФРГ - не все ее однопартийцы это поддержали
00:24
Россияне били по Сумщине, более 100 прилетов из АГС и артиллерии
23:49
Швеция договорилась с Финляндией о закупке БТР нового поколения
23:30
фотоСпутник показал сгоревший украинский самолет в Судане
Все новости...
Реклама: